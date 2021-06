BINNENKIJKEN. Allereerste Marvel-hotel ter wereld opent de deuren in Disneyland Paris

ShowbizzSlapen tussen Spider-Man en The Avengers? Vanaf maandag kan dat in ... Disneyland Paris. Op die dag gaan daar de deuren open van het gloednieuwe Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel, het allereerste hotel ter wereld dat helemaal in het teken staat van de superhelden van Marvel. Met exclusieve kunstwerken en unieke fotolocaties.

Met een jaar vertraging door corona kunnen de eerste hotelgasten vanaf maandag eindelijk inchecken in Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel dat een eerbetoon brengt aan de thuisplaats van de Marvel Superhelden en hun bedenkers, en is ingericht als een kunstgalerij in New York. Met meer dan 350 tentoongestelde kunstwerken, waaronder ongeveer 50 exclusieve stukken geïnspireerd door strips en films én gemaakt door meer dan 110 internationale kunstenaars, is het één van de grootste publiekelijk toegankelijke collecties Marvel-kunstwerken ter wereld. Al bij het binnenkomen in de lobby, worden de gasten ondergedompeld in het Marvel-universum dankzij de enorme strippanelen met achtergrondverlichting, drie levensgrote Iron Man-pakken en zelfs de beroemde Captain America schilden.

Exclusieve kunstwerken

471 Superior Kamers, 65 Empire State Club Kamers en 25 Suites gewijd aan Spider-Man, The Avengers of andere Marvel-superhelden zijn ontworpen en eigentijds gemaakt om de verfijnde en premium New York stedelijke smaak van Tony Stark te weerspiegelen. Elke kamer is voorzien van Marvel kunstwerken en biedt ook het grootste comfort en ultramoderne diensten en voorzieningen, zoals een ultra HD-tv die verborgen is in een wandspiegel. De 25 ruime suites zijn spectaculair, vooral voor fans, aangezien ze in het thema staan van Spider-Man, The Avengers of andere Marvel-superhelden met exclusieve kunstwerken en subtiele details tot in het meubilair. Of slippers in de kleuren van Marvel

In de Spider-Man Suites is het plafondontwerp geïnspireerd op het iconische web van Spider-Man. Ze zijn gedecoreerd in roodtinten, met de contouren van de skyline van de stad op de vloer. De Avengers Suites vieren Captain America, Iron Man en Thor. Elke Avenger is het onderwerp van een van de kunstwerken die in de suites worden getoond en verwijst naar hun iconische kostuum of verhaal op onverwachte plaatsen, zoals de kleuren van Captain America’s kostuum in een stoel en het hoofdeinde in de vorm van Thors rijk van Asgard.

Eigentijds restaurant

Voor wie honger heeft, biedt het hotel een volledig assortiment maaltijden en drankjes aan in het thema van Marvel. Zo kan je in het Manhattan Restaurant genieten van Italiaanse gerechten in een decor met een een majestueuze kristallen kroonluchter die doet denken aan de skyline van Manhattan en Thors rijk van Asgard. Het Downtown Restaurant maakt dan weer een culinaire reis door het kosmopolitische New York, met een buffet met een mix van specialiteiten en gerechten die live worden bereid door de chef-koks, verwijzend naar Chinatown, Little Italy en Amerikaanse klassiekers. Het is een eigentijds restaurant geïnspireerd op het art deco-tijdperk dat New York City kenmerkte en de kunst en traditie van de stripboeken viert met 90 unieke kunstwerken die worden tentoongesteld.

De chique Skyline Bar, gebaseerd op het interieur van Tony Stark en het hoofdkantoor van The Avengers, vervoert de gasten naar de top van een luxe high-rise bar in het centrum van Manhattan via ‘panoramische ramen’ die een adembenemend uitzicht bieden op de beroemde skyline van New York met een paar Marvel-wendingen. De Bleecker Street Lounge ziet er dan weer uit als een elegante lounge die doet denken aan een loft in het centrum van Manhattan met bakstenen en betonnen muren. Het is een subtiele knipoog naar Doctor Strange en het Sanctum Sanctorum aan Bleecker Street in Greenwich Village. Het is casual en hip en serveert drankjes voor volwassenen en kinderen geïnspireerd door Doctor Strange, maar ook Amerikaanse hapjes en lekkernijen.

Naast slapen en eten speelt beleving een heel belangrijke rol in Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Gasten kunnen een selfie met Spider-Man maken in het Super Hero Station, een speciale ruimte met een selfie spot. Bij de Marvel Photo Stations maken gasten ook foto’s vol actie door een van de vele exclusieve fotolocaties binnen te gaan die hen onderdompelen in Marvel-films zoals ‘Guardians of the Galaxy’, ‘Captain Marvel’, ‘Iron Man’, ‘Ant-Man’, ‘The Avengers’, ‘Thor’, ‘Spider- Man’ en ‘Doctor Strange’. Marvel Design Studio, een creatieve ruimte voor families met kinderen, is de plek voor elke held om hun innerlijke creatieve genie te ontdekken en te leren hoe je een Marvel-stripboekkunstenaar kunt zijn met tutorials om inspirerende superhelden te tekenen. Kleintjes kunnen in deze ruimte genieten van de vele digitale Marvel-activiteiten op speciale tablets, hun favoriete stripboeken lezen en hun eigen avonturen bedenken met het Marvel speelgoed.

Het hotel biedt ook sport- en vrijetijdservaringen aan voor de hele familie, voortbouwend op de verhaallijnen van New York en Marvel. Naast de Metro Pool met verwarmd binnen- en buitenzwembad (met kinderbad) en een fitnesscentrum, heeft het hotel ook de unieke Hero Training Zone. Dit multi-sportveld van 420 vierkante meter is geïnspireerd op de look en feel van New York en Marvel Superhelden en biedt speciale ruimtes voor activiteiten voor kinderen en volwassenen, zoals basketbal, fitness en yoga.

Een overnachting boeken in het Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel kan via disneylandparis.be.

