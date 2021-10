BINNENKIJKEN. Adele heeft ingekaderde kauwgom van Céline Dion omhoog hangen in haar villa in Los Angeles

CelebritiesAdele (33) is terug van weggeweest en iedereen zal het geweten hebben. Vorige week vrijdag bracht de Britse zangeres haar nieuwe single ‘Easy On Me’ uit en ondertussen gaf de Grammy-winnares haar fans ook al een rondleiding in haar huis in Los Angeles. Tijdens de tour kregen haar volgers bovendien een glimp te zien van het meest waardevolle item van de zangeres: een ingekaderde kauwgom van Céline Dion.

In haar hart is Adele zo Brits als ze maar kan zijn, maar toch ruilde de zangeres haar huis in het Verenigd Koninkrijk in voor een woning van zo’n 9,5 miljoen dollar (8 miljoen euro) in het zonnige Los Angeles. Wie benieuwd is naar het interieur van Adele heeft alvast geluk, want in een nieuwe video van Vogue neemt ze haar fans mee op een rondleiding door haar huis én neemt ze meteen ook de tijd om een reeks vragen te beantwoorden.

Voorliefde voor tapijten

Bij aanvang van de video krijgen we te zien hoe Adele haar boodschappen uit haar zeer ruime wagen haalt. Vervolgens neemt de de zangeres de journalist van Vogue langs haar inkomhal mee naar binnen. Hier valt meteen de grote, witte trap op. Daarnaast heeft de Britse wereldster duidelijk ook een voorliefde voor grote tapijten.

Adele zelf is alvast erg trots op haar tuin. “Het is hier echt prachtig”, vertelt ze aan Joe Sabia, de journalist van het Amerikaanse Vogue. “Heel Brits ook.” Toch kunnen we buiten ook een glimp van het luxeleventje van de zangeres opvangen. Achter de stronken is namelijk heel eventjes het gigantische zwembad van de Grammy-winnares te zien. Verder heeft de 33-jarige wereldster buiten nog een gezellige zithoek. Daarnaast spotten we er ook nog een speelruimte voor haar 9-jarige zoon Angelo.

Ingekaderde kauwgom

Eenmaal terug binnen krijgen we vooral de keuken en leefruimte van de woning te zien. Hier maakt Adele duidelijk dat ze opnieuw geprobeerd heeft om enkele Britse elementen te integreren in haar woonst. Verder spotten we - net zoals bij normale mensen - een televisie en een boekenrek, maar de zangeres heeft nog een item in haar woonkamer liggen dat wel een tikkeltje ongewoon is. Zo heeft de Britse een ingekaderde kauwgom van Céline Dion omhoog hangen. Naar eigen zeggen is de kader in kwestie meteen ook het meeste waardevolle item dat je in haar huis kan vinden. “Het was een cadeautje van James Corden”, legt Adele uit in de video. Presentator Corden had namelijk een ‘Carpool Karaoke’ opgenomen met Céline en omdat hij wist dat Adele zo’n grote fan was van haar, heeft hij haar gevraagd om haar kauwgom uit te spuwen in een papiertje. “Vervolgens heeft hij het voor mij ingekaderd.”

In de video, die bij het schrijven van dit artikel al meer dan twee miljoen keer bekeken is, geeft Adele toe dat ze klaar is om opnieuw op tournee te gaan. “Ik ben er klaar voor, maar het hangt allemaal af van Covid-19. Dus blijf allemaal jullie maskers dragen en wie weet.” Daarnaast had de zangeres het tijdens het interview ook nog over haar nieuwe muziek. Als ze terugblikt op haar album ‘21’, zou ze zichzelf omschrijven als “dronken, chaotisch, gestresseerd en heel triest”. Ondertussen voelt de 33-jarige zangeres zich veel gelukkiger, maar toch kan ze het niet te laten om te huilen op haar toekomstige album. “Het is mijn meest persoonlijke album tot nu toe”, klinkt het eerlijk. Daarnaast bevat de plaat ook een aantal van haar favoriete songteksten. Aftellen dus tot 19 november, want dan brengt Adele eindelijk haar langverwachte studioalbum ‘30’ uit.

