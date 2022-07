BINNENKIJKEN. Aagje Vanwalleghem en haar gezin in nieuwe woning met tuin van 1.000 vierkante meter

BVMet twee jonge en actieve kinderen in huis heb je een grote tuin nodig waarin ze zich kunnen uitleven. En die hebben Aagje Vanwalleghem (34) en haar man Denis (34) anderhalf jaar geleden gevonden. “Er is veel meer rust in huis en dat is voor iedereen aangenamer”, klinkt het in ‘Story’. Al heeft de ex-gymnaste vooral ontdekt dat in de tuin werken en de dieren verzorgen haar tot rust brengen. “ Onze pony zaagt niet, knabbelt op zijn hooi en is rustig.”