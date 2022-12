BINNENKIJKEN. 77 bomen en 83.000 lichtjes: First Lady Jill Biden bespaarde niet op kerstversiering in het Witte Huis

Celebrities Voor pedofilie veroordeel­de popster Gary Glitter zou binnenkort gevangenis al mogen verlaten: “Acht jaar te vroeg”

Gary Glitter (78), die in de jaren 70 en 80 meerdere hits scoorde, zal binnenkort de gevangenis mogen verlaten. Dat schrijft onder meer de krant The Sun. De Britse artiest werd in 2015 veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar wegens seksueel misbruik van drie minderjarige meisjes. Een van de slachtoffers was slechts acht jaar.

