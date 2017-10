Billy Joel (68) is opnieuw vader Melissa Van Ostaeyen

Billy Joel (68) is voor de derde keer vader geworden op 22 oktober. Dit keer van een flinke meid, die de naam Remy Anne meekreeg. Hij en zijn vrouw Alexis Roderick (35) zijn in de wolken. Het is hun tweede kindje samen. Twee jaar geleden kregen ze al een ander dochtertje, Ella Rose. Ook de 31-jarige Alexa Ray Joel, Billy's dochter uit een ander huwelijk, was aanwezig tijdens de geboorte. "Alles gaat goed met onze dochter," liet hij weten op Instagram. "We zijn allemaal dolgelukkig!"