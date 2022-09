'Billie vs Benjamin' nu ook op VTM: "We hadden meteen al pittige seksscènes”

TV RECENSIE. ‘Thai Cave Rescue’: “We blijken een sucker te zijn voor een melodrama­tisch vrienden­ver­haal”

Vorig jaar kwam Disney+ met de docu ‘The Rescue’ op de proppen over de wereldberoemde reddingsactie van de twaalf voetballertjes (en hun trainer) uit de ondergelopen grot in Thailand. Het was daarbij tevergeefs zoeken naar interviews met de bewuste jonkies en hun families. Reden? Concurrent Netflix had de rechten op hun overlevingsverhaal afgekocht om er zelf een miniserie uit te puren. Eén die u vanaf nu zonder limieten op het desbetreffende platform kunt bingen. Of u dat ook moet doen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

29 september