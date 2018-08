Billie Leyers stelt haar vriend voor... en het is ook een muzikant TK

21 augustus 2018

07u28

Bron: Het Nieuwsblad 1 Showbizz Ze was als enige van de Leyers-zusjes nog single, maar nu is ook de laatste dochter van Jan Leyers van 't straat. Billie Leyers (23) maakte bekend dat ze samen is met muzikant en producer Jasper Maekelberg (29).

Op Pukkelpop postte Billie een foto van haar en Maekelberg, waarmee duidelijk werd dat de twee een koppel vormen. De jongeman is bekend van de groep Faces on TV, waarmee hij vorig jaar nog op Pukkelpop stond. Eerder speelde hij bij Warhaus en hij is ook actief als producer. Zo werkt hij mee aan de muziek van onder andere Bazar, Warhola, Gabriel Rios en Jef Neve.

Een muzikale duizendpoot, en daarmee zet Billie de traditie van de Leyers-zusjes verder. Olga (20) is immers al even samen met Simon Nuytten, gitarist van Bazart, en Ella (29) is samen met Studio Brussel-presentator en dj Faisal Chatar. Enkel oudste zus Dorien (34) zocht het buiten de muziekwereld: haar partner Wout heeft een job in de mode-industrie.