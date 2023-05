Billie Leyers brengt single uit met haar lief: “De eerste, maar zeker niet de laatste keer”

Billie Leyers vormt al een hele tijd een koppel met producer Jasper Maekelberg, en nu zet ze die connectie ook op muzikaal vlak verder. Als OYESONO heeft het duo met ‘Feel It Coming’ hun eerste single uit. “We hadden elkaar eerder al geïnspireerd”, klinkt het. “Maar deze keer was het anders.”

Zij is actief als singer-songwriter, hij is gekend als producer en als frontman van ‘Faces on TV’. Sinds kort mogen ze daar beiden ook ‘OYESONO’ aan toevoegen. Een muzikaal avontuur dat halverwege de lockdown begon, zo klinkt het op hun sociale media. “We werkten toen beiden aan onze eigen muziek. Tot op een dag één en één drie werd. We hadden elkaar eerder al geïnspireerd, maar deze keer was het anders. De wereld zat op slot, en wij zaten samen in een studio met een kleine slaapkamer - zonder druk, zonder plan, helemaal niets.”

“Na een tijdje realiseerden we ons dat we samen aan een plaat werkten - per ongeluk. Een album dat de denkbeeldige soundtrack werd van ons post-covid-leven. Muziek waar je van gaat zweten, maar die ook hier en daar een gevoelige snaar raakt.”

‘Feel It Coming’ - in eigen beheer uitgebracht - is hun eerste wapenfeit. “Dit nummer is het eerste van velen, en we zijn zo enthousiast om dit met jullie te delen. Het vertegenwoordigt alles wat we terug wilden: vrijheid, grenzeloosheid, zweterige drukke bars.”

