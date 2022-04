Billie Eilish maakt zich met collega's sterk voor het milieu

Showbizz Memoires van Marianne uit ‘Thuis’ verschij­nen ook echt en beloven “schokgolf” te veroorza­ken

Het was in ‘Thuis’ een lange lijdensweg maar de autobiografie van Marianne komt er dan toch. Het boek verschijnt niet alleen in het verhaal op tv, maar ook echt in de boekhandel. Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts doet wel heel geheimzinnig rond deze publicatie, die een verrassende onthulling over Marianne’s liefdesleven zou bevatten.

