Billie Eilish komt naar Werchter Boutique DBJ

27 september 2019

18u24 24 Showbizz De Amerikaanse succeszangeres Billie Eilish (17) komt op 19 juli 2020 naar Werchter Boutique Pop Up. Ze stopt op de festivalweide van Werchter nadat ze op 10 juli haar Europese tour begint. Tickets zijn vanaf 4 oktober te koop.

Het zijn er niet veel die het voor elkaar krijgen, maar Billie Eilish zorgt ervoor dat de festivalorganisatie van Werchter een speciale Pop-upeditie organiseert. Dat zullen ze doen op 19 juli 2020. Eilish zorgde afgelopen zomer nog een opmerkelijke passage op Pukkelpop, waar ze optrad op het hoofdpodium terwijl ze aanvankelijk in een van de tenten stond geprogrammeerd.

“Billie Eilish is een wereldster”, licht organisator Herman Schueremans toe. ”Ze begeestert haar fans, intrigeert muziekliefhebbers. Ze is bijzonder getalenteerd, popster voor nieuwe tijden. Headlinen op een Werchterpodium, dat kan ze. Dat haar toerperiode niet matcht met onze andere festivals, mocht een passage niet in de weg staan. Het éénmalige Werchter Boutique pop-up wordt een volwaardig dagfestival. De verdere line-up is in de maak.”

Tickets voor Werchter Boutique Pop-up met Billie Eilish zijn vanaf vrijdag 4 oktober om 9 u. te koop via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be. De line-up van Werchter Boutique pop-up wordt binnenkort aangevuld.