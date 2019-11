Billie Eilish en Taylor Swift grote winnaars van EMA’s MVO

04 november 2019

08u20 0 Showbizz Zangeressen Billie Eilish en Taylor Swift hebben ieder twee awards in de wacht gesleept bij de uitreiking van de MTV European Music Awards. De uitreiking was dit jaar in de Spaanse stad Sevilla.

Taylor Swift kreeg een award voor Best Video. Billie Eilish was ook in die categorie genomineerd. Net als Lil Nas X en Ariana Grande. De tweede award die Taylor won was in de categorie Best US Act. Ook daarvoor was Billie Eilish genomineerd.

De jonge Amerikaanse kon uiteindelijk ook twee prijzen ophalen. Ze won de categorie Best New en haar ‘Bad Guy’ werd gekozen als Best Song.

Halsey won twee awards voor Best Look en Best Pop. Ook de K-popsterren BTS namen twee prijzen mee uit Spanje. De band werd gekozen in de categorie Best Live en Biggest Fans.

Rockband Muse won in de categorie Best World Stage en Green Day kreeg de award voor Best Rock. Shawn Mendes werd uitgeroepen tot Best Artist.