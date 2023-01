Billie Eilish dacht jarenlang dat haar lichaam haar boycotte: “Ik haatte mezelf”

CelebritiesBillie Eilish (21) pronkt samen met enkele klimaatactivisten op de allereerste videocover van het modetijdschrift Vogue. De zangeres biecht in het bijhorende interview op dat ze jarenlang het gevoel had dat haar eigen lichaam zich tegen haar keerde. “Ik was kwaad voor de pijn die het me deed", klinkt het.

Singer-songwriter Billie Eilish bekent tijdens een interview met Vogue de ware betekenis achter haar nummer ‘My Future’, dat zich focust op zelfreflectie en zelfgroei. Op 13-jarige leeftijd kreeg ze een heupblessure, waardoor ze haar droom op een danscarrère moest opbergen. Jarenlang kreeg ze dan ook het gevoel dat haar eigen lichaam haar ‘belemmerde’, ‘boycotte’. Met alle gevolgen van dien. “Tijdens mijn tienerjaren haatte ik mezelf. Veel van die haat kwam voort uit de boosheid, de woede, die ik had jegens mijn lichaam en hoe kwaad ik was op de pijn die het me deed en de dingen die ik erdoor heb verloren.” Ze vervolgt: “Ik had het gevoel dat mijn lichaam me jarenlang voor de gek hield. Ik moest echt door een proces gaan en beseffen, ‘mijn lichaam, ben ik’. En het is er niet op uit om mij te dwarsbomen.”

Body dysmorphia

Het is al langer bekend dat de jonge superster een haat-liefderelatie heeft met haar lichaam. Zo liet ze eerder al meermaals vallen in interviews bewust ruimvallende kleren te dragen, zodat ze haar lichaam kon verhullen en niemand er kritiek over kon geven. In 2020 bekende ze aan ‘Dazed’ dat ze gedurende een lange tijd zelfs haar eigen spiegelbeeld ontweek. “Ik was altijd bezorgd over mijn uiterlijk. Dat was het ‘hoogtepunt’ van mijn body dysmorphia. Ik kon mezelf niet eens aankijken in de spiegel.” Body dysmorphia wordt ook wel eens ‘ingebeelde lelijkheid’ genoemd. Het is een psychische aandoening waarbij een persoon zich ernstige zorgen maakt over uiterlijke gebreken.

In 2021 vervolgde ze in ‘The Guardian’: “Ik zie mensen online die eruitzien zoals ik er nog nooit uitzag en dan denk ik: ‘hoe zien ze er zo uit?’ Ik ken deze branche en weet wat mensen gebruiken in foto’s en dat wat echt lijkt, nep kan zijn. Maar toch kijk ik er naar en dat geeft me een slecht gevoel", vertelde ze. “Ik heb veel vertrouwen in wie ik ben en ik ben erg blij met mijn leven. Maar ik ben duidelijk niet blij met mijn lichaam, maar wie wel?”

