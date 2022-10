Bill Murray (opnieuw) door het slijk in memoires Geena Davis: “Hij dwong mij tot een rugmassage”

CelebritiesDe Amerikaanse actrice Geena Davis (66) heeft een boek uitgebracht, ‘Dying of Politeness: A Memoir’. Hierin doet ze onder meer haar boekje open over het ongepaste gedrag van haar medespeler in de film ‘Quick Change’, acteur Bill Murray (72). “Hij schreeuwde tegen mij”, klinkt het.

De Oscarwinnares heeft in haar pas verschenen memoires in geuren en kleuren de samenwerking met ‘Ghostbusters’-acteur Bill Murray omschreven. Ze stonden samen op de set van de film ‘Quick Change’ in 1990. Ze omschreef de ongemakkelijke momenten. Davis schrijft onder meer dat de komiek haar onder druk heeft gezet om haar tijdens hun ontmoeting een rugmassage te geven in een hotelsuite. “Ik heb meerdere keren geweigerd, maar hij gaf niet toe. Ik had tegen hem moeten roepen en een scène moeten veroorzaken”, schrijft ze.

Op een andere dag zou hij haar verbaal hebben aangevallen. Hij schreeuwde tegen haar, in het bijzijn van meer dan 300 mensen op de set. “Ik trilde helemaal en stierf van schaamte", klinkt het. “Voor publiciteit zag ik hem nadat we de film hadden ingeblikt, maar verder heb ik hem niet gezien of gesproken. Maar ik denk dat het intussen algemeen bekend is dat hij moeilijk is om mee te werken. Ik denk dat hij zelf heel goed weet hoe hij zich kan gedragen.”

Problemen op de set

Het is niet de eerste keer dat Murray klachten vanop de filmset naar zijn hoofd krijgt geslingerd. In de ‘Asian Enough’-podcast van ‘The Los Angeles Times’ klapte actrice Lucy Liu (53) eerder al uit de biecht. Ze stond samen met hem op de set van ‘Charlie’s Angels’. “Terwijl we een scène opnieuw aan het inblikken waren, bleef Bill met verwijten rondslingeren. Ik ga niet tot in de details, maar het bleef maar duren. Plots had ik ook door dat hij mij recht aankeek en het dus echt rechtstreeks tegen mij had.”

Eerder dit jaar gaf Murray zelf toe dat hij ook in de fout ging op de set van ‘Being Mortal’, wat uiteindelijk zelfs tot de stopzetting van de productie heeft geleid. In een interview met ‘CNBC’ zei hij het volgende: “Ik deed iets waarvan ik dacht dat het grappig was, maar zo werd dat niet opgevat.” Ingewijden lieten destijds aan ‘New York Post’ weten dat hij te ‘handtastelijk’ was. “Niet op intieme plekken, maar zo sloeg hij onder meer een arm om een vrouw heen en trok aan haar paardenstaart. Maar wel op een grappig manier", vertelden de bronnen. “De wereld zit tegenwoordig heel anders in elkaar dan vroeger. Dingen veranderen en tijden veranderen, dus het is belangrijk voor mij om daar lessen uit te trekken", verklaarde Murray.

