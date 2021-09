Bill Cosby reageert op veroordeling R. Kelly: “Hij had geen kans”

CelebritiesBill Cosby (84), zelf nog maar pas op vrije voeten, vindt dat R. Kelly (54) geen eerlijk proces heeft gekregen. Dat laat een woordvoerder van de acteur weten aan The New York Post.

Volgens Bill Cosby heeft R. Kelly, die maandag veroordeeld werd voor afpersing, mensenhandel en uitbuiting van minderjarigen, geen eerlijk proces gekregen. Zijn woordvoerder Andrew Wyatt gebruikte in een mededeling de term ‘railroaded', wat zoveel betekent als dat R. Kelly zonder fair proces en met valse bewijzen naar de gevangenis werd gestuurd. “Hij had geen kans”, liet Wyatt weten. “Zijn grondwettelijke rechten werden op grove wijze misbruikt. Ik ken geen enkele plek buiten de Verenigde Staten waar een documentaire voor aanklachten tegen iemand kan zorgen." Volgens Cosby - bij monde van Wyatt - kon R. Kelly ook niet op z'n advocaten rekenen. “Niemand heeft hard voor hem gevochten”, klonk het. “Ze hebben hem niet menselijk gemaakt. Hij had er de middelen niet voor. Hij had steun moeten vragen van de rechtbank. Dan had hij misschien betere advocaten gekregen."

“Dit is een man die het nummer ‘I believe I can fly’ heeft gemaakt toen er geruchten de ronde deden over jonge meisjes", vervolgde Wyatt. “Zijn nummer werd gespeeld op elk huwelijk en in elke kerk. Hij maakte muziek met Lady Gaga!”

Ergste roofdier

R. Kelly is door de rechtbank in New York over de hele lijn schuldig bevonden aan negen aanklachten, waaronder mensenhandel, ontvoering, afpersing en seksuele uitbuiting van minderjarigen. “Hij was het meesterbrein achter een netwerk dat meisjes, jongens en vrouwen versierde en vervolgens misbruikte”, klonk het tijdens de slotpleidooien. “Het ergste roofdier dat ik ooit zag.” Volgens persbureau Reuters riskeert de ster een levenslange gevangenisstraf. De exacte strafmaat wordt op 4 mei 2022 bekendgemaakt.

Bill Cosby zelf werd in juni vrijgelaten uit de gevangenis. Daar zat hij een celstraf van 3 tot 10 jaar uit voor het drogeren en aanranden van Andrea Constand. Omdat de jury geen beslissing kon nemen, liet de rechter toe dat vijf andere vrouwen getuigden over hun (verjaarde) ervaringen met Cosby. Het Pennsylvania Supreme Court heeft besliste daarop dat die extra getuigenissen het proces hebben bezoedeld. De advocaten van Cosby claimden bovendien dat het proces niet eerlijk was, omdat gebruik werd gemaakt van een verklaring die de acteur ooit aflegde in een civiele rechtszaak.

LEES OOK: