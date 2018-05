Bill Cosby en Roman Polanski uit Oscar Academy gezet wegens zedenfeiten kv

03 mei 2018

21u06

Bron: Belga 0 Showbizz De Amerikaanse tv-ster Bill Cosby en de filmregisseur Roman Polanski worden uit de Academy of Motion Picture Arts and Sciences gezet, de organisatie die ieder jaar de Oscars uitreikt. Dat berichten Amerikaanse media.

De beslissing om Cosby en Polanski uit te sluiten werd dinsdagavond genomen door de raad van gouverneurs (Board of Governors) van de Academy. Volgens de raadsleden hebben de twee de gedragscode geschonden, zo blijkt uit een mededeling die vandaag pas werd verspreid.

Zowel Cosby als Polanski worden achtervolgd door beschuldigingen van seksueel misbruik. Bill Cosby werd eind vorige maand schuldig bevonden aan de seksuele aanranding van Andrea Constand in 2004. Hij riskeert een celstraf van dertig jaar. Nog meer dan vijftig andere vrouwen hebben ook al beschuldigingen tegen Cosby uitgesproken.

Polanski werd in 1977 aangeklaagd voor de aanranding van een dertienjarig meisje in de VS. Hij pleitte schuldig, maar vluchtte naar Europa nog voor een vonnis kon worden uitgesproken. Sindsdien woonde en leefde hij in Frankrijk, Zwitserland en Polen en weigert hij naar de VS terug te keren. Toch zag de Oscar Academy veertig jaar lang geen probleem in het lidmaatschap van de Pools-Franse regisseur. Polanski won in 2003 ook een Oscar, als de regisseur van de film The Pianist.

Uitzonderlijke sanctie

In oktober had de raad van gouverneurs Hollywood-producent Harvey Weinstein al uitgesloten, eveneens na een reeks klachten van ongepast seksueel gedrag.

Een uitsluiting uit de Academy was tot voor kort een erg uitzonderlijk sanctie. Vóór Weinstein werd die maatregel maar één keer genomen. In 2004 werd acteur Carmine Caridi (The Godfather II en III) de deur gewezen omdat hij zogenaamde 'screeners' op het internet had verspreid, kopieën van een film die circuleren onder producers, distributeurs, recensenten en juryleden van filmprijzen nog voor de film officieel is uitgebracht.