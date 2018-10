Bill Cosby eist de vrijlating en een nieuw proces DBJ

08 oktober 2018

09u22

Bron: Deadline 0 Showbizz De advocaten van Bill Cosby (81) eisen een nieuwe zaak. De voormalige televisiepresentator werd eind september veroordeeld tot tien jaar cel wegens seksueel misbruik, maar het proces zou volgens de advocaten bol staan van fouten.

Minder dan twee weken nadat hij naar de gevangenis werd gestuurd, vraagt Bill Cosby om vrijlating, een nieuwe behandeling van zijn zaak én een nieuwe rechter. Die informatie komt voort uit rechtbankdocumenten die vrijdag zijn ingediend, en dit weekend werden vrijgegeven aan Amerikaanse media.

Volgens de Amerikaanse website deadline zouden de documenten het hebben over een waslijst aan fouten die rechter O'Neil gemaakt zou hebben tijdens de eerste behandeling van de zaak tegen Cosby in 2017. Daarnaast zou ook de tweede rechtszaak van dit jaar niet correct verlopen zijn en was de strafbepaling niet juist. Er werd volgens Cosby's raadsmannen onder meer geknoeid met een tape die als bewijs is gebruikt, de zaak zou bovendien mogelijk verjaard zijn en ook de getuigenissen van vijf andere slachtoffers zouden de rechten van Cosby hebben geschonden.

Cosby werd in april schuldig bevonden aan drie gevallen van seksueel misbruik. Bij de strafbepaling aan het eind van vorige maand, werden deze samengevoegd en werd de comedian veroordeeld tot tien jaar cel. Onmiddellijk na de uitspraak werd al duidelijk dat zijn advocaten beroep gingen aantekenen.

De openbaar aanklager in Pennsylvania komt vermoedelijk binnen enkele dagen met een formele reactie op de claims.