Exclusief voor abonnees Bikkelharde CEO Bill Gates komt tot inkeer na dood van zijn moeder: “Het is verontrustend hoeveel waanzin er is” Mario Danneels

30 augustus 2020

18u00

Bron: Story 21 Showbizz Nu de schoolpoorten weer openzwaaien, schetsen we de levens van enkele van ’s werelds grootste genieën. Neem Bill Gates (64), lang de rijkste man op de planeet die zo’n groot deel van zijn fortuin wegschonk dat hij die titel verloor. Voor het meesterbrein achter Microsoft zijn bedrijf verliet om de wereld te beteren, stond hij nochtans bekend als een gehaaide, onpopulaire zakenman.

Zijn fortuin wordt op ruim 95 miljard euro geschat, en bijna twintig jaar lang was de uitvinder van Microsoft de rijkste man ter wereld. Dat was misschien nog het geval – hij moet nu enkel Amazon-oprichter Jeff Bezos laten voorgaan – had Bill Gates geen 42 miljard aan liefdadigheid en research gedoneerd. Sommigen maken zich sterk dat Bill “meer gedaan heeft om het leven op aarde te verbeteren voor de mensheid dan gelijk welk andere mens die ooit geleefd heeft”. Hij wordt zo op prijs gesteld dat Hillary Clinton zowel hem als zijn vrouw Melinda voor het vicepresidentschap overwoog. En dat zegt alles over de immense ommekeer die zijn imago heeft gemaakt. Twintig jaar geleden stond Bill immers nog te boek als een roekeloze haai die alle concurrentie wilde uitroeien. Hij is sindsdien grondig veranderd door zijn huwelijk en de dood van zijn moeder, maar ook vandaag zijn er sommigen die Gates fel wantrouwen. Meer nog: hij wordt zodanig machtig beschouwd dat sommigen hem ervan verdenken de bevolking uit te roeien.

Krankzinnige complotten

“Als iets in de komende decennia aan tien miljoen mensen het leven zal kosten, is het waarschijnlijk een erg besmettelijk virus in plaats van een oorlog. Geen raketten, maar microben”, voorspelt Bill Gates vijf jaar geleden. In 2017 herhaalt hij dat “het echt verrassend is hoe weinig voorbereid” de wereld is op een pandemie. Het zijn woorden die complotdenkers sinds de komst van Covid-19 overuren doen kloppen, want wie dezer dagen op het internet struint moet geloven dat de Bill & Melinda Gates Foundation, ’s werelds grootste privéstichting, vaccins test op Afrikaanse en Indische kinderen met duizenden doden en onherroepelijke letsels tot gevolg. Door vaccins tegen het coronavirus te verplichten hoopt de miljardair een wreed plan uit te voeren dat tot abortussen leidt om massaal in de wereldbevolking te snoeien. En Bill is verder de heimelijke leider van de globale elite die bij iedere burger een microchip wil inplanten.

“Het is verontrustend hoeveel waanzin er is”, reageert Bill. “Het verrast me dat een deel daarvan op mij gefocust is. We geven enkel geld weg.” De krankzinnige complotten bevestigen één zaak: hoeveel macht en invloed Bill in de ogen van de wereld uitoefent. “Hij is als een voodoopop die geprikt wordt door al die mensen met hun complotten. En het is niet verrassend dat hij de voodoopop geworden is – want hij is allang het gezicht van volksgezondheid”, zegt een feitenchecker. Maar hoe werkt een softwareontwikkelaar zich op tot een wereldleider met zulk gezag?

Urenlang verloren

J.W. Maxwell is in 1911 een van de pioniers die naar de Amerikaanse staat Washington trekt en er in de stad Seattle een van de eerste banken opricht. Hij verzekert er zijn familie mee van een groot aanzien. Jaren later is zijn kleindochter Mary studentenleider aan de universiteit van Washington, waar ze een diploma behaalt. “Een handjevol mensen springt in het hart van de actie. Mary was zo iemand. Ongedwongen, recht voor de raap, charmant, maar immens vastbesloten”, weet Bill Gerberding, voormalig hoofd van de universiteit. Ze ontmoet er medestudent William Gates, die een van Seattles topprocureurs zal worden, en in 1951 trouwen ze. Het huwelijk wordt gezegend met drie kinderen, dochters Kristi en Libby, en tussen hen in in 1955 broertje William, die met Bill of Trey wordt aangesproken. Van meet af aan is de band tussen Mary en haar zoon ijzersterk. Ze troont hem mee naar de lessen die ze als vrijwilligster geeft en waar hij intussen encyclopedieën verslindt. “Hij kon er zich soms uren in verliezen, en als ik vroeg wat hij aan het doen was zei hij: Ik ben aan het denken, moeder”, zegt Mary. Bills favoriete gezelschapsspelen zijn Risk en Monopoly: “Hij was competitief, in kaartspelen met zijn zus, om ter snelst een puzzel leggen, skiën, zeilen, wat dan ook. Hij wilde het goed doen en even goed als de anderen.”

Het verhaal dat vaak verteld wordt klopt volledig: hij stond ’s nachts op en sloop weg om op de computer te gaan werken, kwam terug en we wisten niet dat hij ooit weggeweest was William, de vader van Bill, over z'n zoon

Elke zomer trekt het gezin naar hun blokhut aan een fjord in de wildernis van Washington. “Als je een paar dagen bij hen logeerde keerde je uitgeput terug van de spelletjes en activiteit. Het was er levendig”, getuigt Gerberding. “Het was erg competitief, dat staat buiten kijf.” School is een minder fijne ervaring voor Bill. Hij wordt gepest om zijn kleine gestalte en ontwikkelt zich tot een eenzaat die zich thuis afzet. “Mary en ik groeiden op in erg ordelijke gezinnen met controlerende ouders en wij zetten dat verder, en dat pakte niet goed bij Bill”, zegt vader William. “Rond zijn elfde werd hij emotioneel erg onafhankelijk. Hij was bereid om zelf zijn beslissingen te nemen over wat hij wel en niet wou.”

Slapen tijdens examens

Therapie en een nieuwe school brengen soelaas: Lakefield is een van de erg zeldzame onderwijsinstellingen met toegang tot een computer. De jonge tiener is meteen gefascineerd: “Het verhaal dat vaak verteld wordt klopt volledig: hij stond ’s nachts op en sloop weg om op de computer te gaan werken, kwam terug en we wisten niet dat hij ooit weggeweest was”, zegt William. Bill is amper vijftien als hij samen met Paul Allen, een andere leerling die al zijn vrije tijd in het computerlokaal spendeert, 20.000 dollar verdient wanneer ze een computerprogramma schrijven dat het verkeer in Seattle traceert. “Bill had altijd een neus voor de dollar”, zegt de vader van een jeugdvriend.

(Lees verder onder de foto.)

Bill wil meteen een bedrijfje oprichten, maar zijn ouders verplichten hem zijn studies af te maken en een universitaire opleiding te volgen. “Zijn moeder maakte zich zorgen”, aldus Gerberding. “Maar hij had andere zaken aan zijn hoofd. Hij is een genie en had een andere agenda.” William en Mary zijn door het dolle heen als hun zoon in zijn toelatingsexamen een schier onmogelijk geachte 1.590 punten op een totaal van 1.600 behaalt, genoeg voor Harvard, een van ’s werelds topuniversiteiten. “Bill was iemand die erg vastberaden was om te doen waar hij interesse in had. De zaken waarin hij niet geïnteresseerd was, waren vaak zijn lessen waarvoor hij simpelweg op zijn talent vertrouwde”, zegt vriend Andy Braiterman. “Ik herinner me een cursus Griekse literatuur waar hij gedurende het jaar geen poot voor had uitgestoken. Hij bleef de hele nacht voor het examen op, viel tijdens een deel van het examen zelfs in slaap en haalde nog een B-score.” Biograaf James Wallace interviewt later enkele meisjes met wie Bill op date gaat. Ze vertellen hem allemaal dat zijn eerste vraag steevast is hoeveel punten ze in hun toelatingsexamen hadden behaald. “Niet echt wat een jonge vrouw wil horen”, zegt Wallace. “Maar Bill Gates had een perfecte score van 800 voor zijn wiskundetest en was daar trots op, en hij wilde zich verzekeren dat wie hij ook datete behoorlijk hoge punten had gescoord.”

‘De coolste code’

In 1974 neemt jeugdkompaan Paul Allen contact op: het blad Popular Electronics bericht dat Ed Roberts de eerste minicomputerkit heeft uitgevonden. “Ze zagen dat dit een ongelooflijke kracht ging worden, een ongelooflijke dynamiek in de maatschappij, en erkenden het moment”, zegt Bills biograaf Paul Andrews. Het duo overtuigt Roberts dat zij de software kunnen schrijven om zijn uitvinding te doen werken, en twee maanden lang werken ze furieus aan wat Bill “de coolste code die ik ooit geschreven heb” noemt. Die coole code blijkt compatibel met Roberts’ computer en hij neemt Paul en Bill, die Harvard zonder diploma verlaat, in dienst. In de zomer van 1975 richten ze hun bedrijfje op, dat Paul Micro-Soft doopt.

Bikkelharde CEO

Een vroege, uitgelekte kopie van hun software wordt intussen druk gedeeld onder computerfanaten, een dan gangbare praktijk. Het zet Bill ertoe aan een eerste historisch besluit te nemen: hij pent een open brief. ‘Zoals de meerderheid van hobbyisten weet, stelen de meesten onder jullie jullie software. Voor hardware moet betaald worden, maar software is iets om te delen. Wie kan het wat schelen als de mensen die eraan gewerkt hebben betaald worden? Is dat eerlijk?’ Het verandert de hele industrie, zegt Paul Andrews: ‘Er werd naar hem gekeken als een soort afvallige en het was een andere ethiek in de tijd, maar ik ben niet zeker of de software-industrie maar enigszins had kunnen evolueren zoals ze gedaan heeft zonder dat iemand op zijn strepen ging staan en zei dat dit nodig was’.

Hij zag er prepuberaal uit, graatmager, met een verwarde haardos, casual, en mensen namen hem niet ernstig als zakenman. Paul Andrews, biograaf van Bill Gates

Nog geen drie jaar na de oprichting kent Microsoft al een omzet van bijna een miljoen dollar, en de stichters verhuizen het bedrijf naar hun thuishaven Seattle. Bills moeder vergezelt hem op zijn trips om de software te promoten. Het is ook zij die Bill in contact brengt met IBM. Als vrijwilligster zit Mary in vele raden van bestuur en in eentje daarvan blijkt een topman van IBM te zitten. Bill overtuigt het technologiebedrijf dat Microsoft geknipt is om software te ontwerpen voor hun nieuwe computers. Met MS-DOS consolideren Bill en Paul hun dominantie, en hun nieuwe klant heeft zich mispakt aan het zakelijk en marketingtalent van de piepjonge Bill: hij weigert de rechten op MS-DOS af te staan en eist een vergoeding voor elke computer waarin het geïnstalleerd wordt.

Withete intensiteit

“Hij zag er prepuberaal uit, graatmager, met een verwarde haardos, casual, en mensen namen hem niet ernstig als zakenman”, weet biograaf Andrews. Tegen begin de jaren 1980 bedraagt Microsofts omzet wel 16 miljoen en is een derde van ’s werelds computers uitgerust met hun software. Bill blijft er echter spaarzaam bij: “Hij vloog nooit eerst klasse tenzij het absoluut noodzakelijk was, je kon hem vaak zien in economy met een deken over zijn hoofd zodat hij wat kon slapen. Zijn ouders leerden hem al vroeg de waarde van geld en hard werk en dat vertaalde zich in zijn privé- en werkleven”, zegt andere biograaf James Wallace.

(Lees verder onder de foto.)

Gedurende de jaren 1980 en 1990 groeit Bills reputatie als een bikkelharde CEO die iedereen uitdaagt en confronteert met hoge eisen. Zelf werkt hij als bezeten en slaapt hij geregeld onder zijn bureau. Apple daagt hem vruchteloos voor de rechter omdat hij hun superieure software kopieert, de Amerikaanse overheid beschuldigt hem van een illegaal monopolie door concurrenten van de markt te drijven. Bill “wil niet falen en als je dat soort angst hebt, waarbij je voortdurend in de achteruitkijkspiegel tuurt om te zien of er een concurrent opduikt...”, zegt een biograaf. “Het consumeert hem en het maakt van hem zeker de meest competitieve man in de computerindustrie. Hij is gedreven door withete intensiteit.”

De grootste onrechten

Midden de jaren 1980 kent Bill echter een eerste keerpunt wanneer Paul kanker krijgt. Hij herstelt, maar het geeft Bill “een soort perspectief dat hij daarvoor niet had. Hij was altijd bijna een slavendrijver geweest, erg veeleisend, en dit hielp hem wat beter te begrijpen waar andere mensen doorheen moesten”, legt biograaf Andrews uit. In diezelfde periode leert Bill ook Melinda French kennen, de manager van enkele Microsoft-productlijnen. Op nieuwjaarsdag 1994 huwen ze in Hawaï. “Hij was vrij lang met Melinda samen voor ze trouwden, dus ik zag hen over de jaren en je merkte altijd dat ze een heel bijzonder iets hadden, een niveau van intimiteit en intellectuele connectie dat gewoon knetterde”, zegt medewerkster Patty Stonesifer. Melinda “is een wonderlijk mens, een perfecte match voor hem”, voegt Bills vader toe. “Zeer zeer slim, erg georganiseerd, heel ondersteunend, met veel interesse in familie en een goed gezinsleven.” Helaas zijn de wittebroodsweken van korte duur. Luttele maanden na de bruiloft verliest Bills moeder Mary de strijd tegen borstkanker, een tragedie die hem velt.

We gaan de tabel van de grootste onrechten af en geven waar we het grootste verschil kunnen maken Melinda, echtgenote van Bill

Wie veel gegeven krijgt, daar wordt veel van verwacht: dat drukt Mary Melinda op haar verlovingsfeest op het hart. 1995 wordt een sabbatjaar voor Bill, waarin hij samen met zijn bruid de wereld gaat verkennen voor ze een gezin stichten. De gebeurtenissen maken van hem een andere man, en hij besluit het levenswerk van zijn moeder – de vele liefdadigheid van Mary – verder te zetten. Na zes jaar grondwerk wordt de Bill & Melinda Gates Foundation in 2000 boven de doopvont gehouden, en wordt mevrouw Gates ook actief op het publieke terrein. “Toen ik aan sterke vrouwen in de geschiedenis dacht, besefte ik dat ze hun nek uitstaken”, zegt ze daarover.

Geldschieter

In 2006 kondigt Bill een transitieperiode van twee jaar aan waarin hij de dagdagelijkse leiding van Microsoft zal overlaten om meer tijd in het werk van zijn stichting te kunnen stoppen, waarvan hij zelf de grootste geldschieter is naast goede vriend en medemiljardair Warren Buffet. De stichting injecteert miljarden in ontwikkelingssamenwerking, de strijd tegen aids en tropische ziektes, academische research en onderzoek naar klimaatverandering, een stokpaardje van Bill. Maar Melinda’s bijdrage mag allesbehalve vergeten worden. “Veel mensen zoals Bill – en ik reken mezelf daartoe – zijn woedend en razen onszelf in een furie om het baldadige verlies van levens”, zegt U2-frontman Bono. “We hebben een veel kalmere polsslag nodig om ons te helpen rationeel te zijn. Die polsslag is Melinda.” Elk jaar krijgt het koppel 6.000 verzoeken om hulp. “We gaan de tabel van de grootste onrechten af en geven waar we het grootste verschil kunnen maken”, zegt ze. Vandaag leegt de stichting zijn schatkoffers om zo snel mogelijk een vaccin en geneesmiddelen te vinden tegen Covid-19. Hun drie kinderen erven later elk tien miljoen dollar, niet één procent van Bills vermogen. “Ik heb veel geluk gehad”, zegt hij, “en dus is het mijn plicht te trachten de ongelijkheid in de wereld te verminderen.”

Lees ook:

De miljoenen tegen corona komen Bill Gates duur te staan: niet iedereen is blij met zijn macht (+)

Bill Gates doelwit van spervuur aan coronahoaxes: deze verhalen zijn allemaal ‘fake news’