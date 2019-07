Bikinifoto Zita Wauters lokt reactie uit: “Veel te jong om zo te poseren” TDS

Zita Wauters krijgt op Instagram heel wat steun van haar volgers. De 14-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser deelde een zomerse vakantiefoto in bikini, maar kreeg enkele afkeurende reacties te verwerken. Het jonge schermgezicht liet zich echter niet uit het lood slaan, en reageerde ook zelf op de commentaar.

“Ik vind dit toch nog veel te jong om zo te poseren terwijl ze nog met kleine kinderen werkt. Dit kan niet”, schreef iemand onder de bikinifoto. Of ook: “14 jaar is een beetje jong toch, wat een moeder pfff” en “Kont showen kan tegenwoordig op Insta.” Die laatste commentaar liet Zita niet onbeantwoord: “Zwijg is kwezel”, reageerde ze met een knipoog.

Is Zita Wauters te jong om foto’s in bikini te delen? Sommigen vinden dus blijkbaar van wel. Al denkt het merendeel van haar volgers daar duidelijk anders over. “Dit is een perfect normale foto voor iemand van je leeftijd. Geniet van je verlof en trek je niets aan van de venijnige reacties”, schrijft iemand. Een andere volger stelt: “Zita trek u maar niks aan van die haat! Ze zoeken alleen aandacht of ze zijn jaloers. Het is echt een mooie foto”, klinkt het. En ook: “Laat da meisje toch eens doen! Zo triestig altijd maar die commentaar, maar ze zijn wel de eerste om overal rond te neuzen”, en “Ik denk dat Koen en Valerie wel een oogje in het zeil houden bij welke foto’s Zita plaatst. Als volger plaats je zo’n grove commentaar niet.”

Wat denken Koen en Valerie?

Dat Koen inderdaad weet wat er gaande is, mag blijken uit het feit dat ook hij een reactie schreef onder de foto. “Ik gaf je eergisteren nog de papfles en gisteren legde ik jou nog in je bed. Damn girl, wat gaat het snel! Geniet ervan!” Alles wijst er dus op dat hij totaal geen graten ziet in de zomerse foto van zijn dochter.

