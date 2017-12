Bijna vijftig jaar na zijn dood: nieuw Jimi Hendrix-album komt eraan TC

Goed nieuws voor de fans van muzieklegende Jimi Hendrix, die in 1970 naar de eeuwige rockvelden vertrok. In het voorjaar komt er een nieuw album uit van de gitaargod.

'Both Sides of the Sky' zal tien songs bevatten die nooit eerder werden uitgebracht. Daarnaast staan er nog drie extra nummers op: een cover van Jimi's favoriete liedje 'Mannish Boy' en twee duetten.

Het album wordt op 9 maart wereldwijd digitaal, op cd én op vinyl uitgebracht.