Bijna veertig, maar zelfverzekerder dan ooit: Lesley-Ann Poppe pakt uit met sexy strandfoto’s DBJ

04 maart 2019

17u22

Bron: Instagram 1 Showbizz Donderdag wordt Lesley-Ann Poppe veertig, maar ze verkeert nog in een uitstekende conditie. Dat bewijst ze vandaag met een foto op Instagram. “Ik weet wat ik wil en twijfel er niet aan”, schrijft de zakenvrouw bij de foto’s.

De blondine spendeert haar laatste dagen als dertiger op een zonnig strand. “Mijn laatste dagen als dertiger onder de zon ☀️”, schrijft Poppe op Instagram. “Eindelijk op de leeftijd gekomen dat je weet wat je waard bent en het niet meer draait om wat anderen denken en vinden 👗 Maar vooral op de leeftijd gekomen dat je weet wat je wil en daar nooit aan twijfelt.”

De Antwerpse zakenvrouw ziet er onberispelijk uit, maar er zijn tijden geweest dat ze iets meer woog. Afgelopen jaar kondigde ze aan dat ze heel wat wilde vermageren nadat de dokter haar waarschuwde voor het gevaar van diabetes. De voorbije zomer maakte de blondine bekend dat ze 27 kilogram verloren was door een dieet van “gezond verstand, veel groenten en fruit, weinig suikers en vet, veel vis, kip en liters water.” In augustus stond er nog 68 kilogram te lezen op de weegschaal, ze was toen naar eigen zeggen nog 8 kg verwijderd van haar streefgewicht.

Negatieve commentaar

Het gewicht van Poppe beroert al enige tijd de gemoederen. Nadat Poppe in 2017 te gast van in ‘Van Gils en gasten’ kreeg ze bakken negatieve commentaar over zich heen omdat ze volgens veel kijkers te veel woog. “Ik ben er wel van geschrokken hoe venijnig ze kunnen zijn. Het gaat maar over gewicht, hé. Ik heb toch niks misdaan! Ik verwijder die commentaren wel, want ik vind niet dat mijn mama dat moet lezen”, zei ze daar toen over.

Ook op een Instagram-foto van vorige zomer volgde een karrenvracht aan kwetsende opmerkingen. “Ik werd uitgelachen omdat de stekker van de grasmachine niet in het stopcontact zat. Hallo, dat was gewoon omdat het oranje verlengsnoer lelijk was op de foto!”, vertelde ze. De kwetsende commentaren over haar vollere figuur hakten er toen meer in dan ze aanvankelijk wilde toegeven. “Ach, het is altijd wat met die sociale media”, zei de blondine. “De mensen moeten mij maar nemen zoals ik ben. Kevin zag mij nog even graag, dus wat maakte het uit? Ik ben gewoon op rode lopers blijven poseren, hoor. Ik heb me niet weggestopt.”