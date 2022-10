“Bijna twintig jaar op tour met Triggerfinger, en plots was ik 's zomers thuis”: Ruben Block brengt eerste soloplaat uit

Celebrities Werd de vermiste chihuahua van Paris Hilton opgevreten door een coyote?

Paris Hilton (41) is al enkele weken wanhopig op zoek naar haar vermiste hondje, chihuahua Diamond Baby. Ze denkt dat ‘haar dochter’ tijdens het verhuizen in Beverly Hills naar buiten kon glippen. Er werd een grote zoekactie op poten gesteld, maar nu wordt er toch stilaan gevreesd voor een tragische afloop. Paris en haar entourage vermoeden dat het arme dier ten prooi is gevallen aan een coyote.

