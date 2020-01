Bijna kende ‘Luizenmoeder’-acteur Maarten Ketels internationale doorbraak: “Ik zou Jezus spelen in een Amerikaanse topproductie...” Redactie

08 januari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal

Van grote euforie naar ferme teleurstelling. Op professioneel vlak zag Maarten Ketels (33), alias Ronald uit 'De Luizenmoeder', een unieke kans op 't laatste nippertje aan zich voorbijgaan. Maar privé wordt een grote droom wél werkelijkheid. "Ik heb mijn zinnen gezet op een leven in Frankrijk", zegt de acteur in Dag Allemaal.

In het tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’ krijgt het personage van Maarten Ketels meer diepgang, doordat conciërge Ronald nog meer toenadering zoekt tot Hannah, gespeeld door Lynn Van Royen. “Je zal zien dat we samen goed problemen oplossen”, zegt hij. “Maar het is vooral een heerlijke draaiperiode geweest, met z’n allen op die school. Ik kreeg de indruk dat iedereen zich ontspannen voelde. Het tempo ligt ook hoger, ’t scenario is spitsvondiger. Het is écht een tof seizoen geworden.”

De vorige reeks werd hier, net zoals het origineel in Nederland, heel goed ontvangen.

Ik weet het. We hebben met de cast een WhatsApp-groepje waarin alle artikels over de reeks geshared worden. Ja, dus ook die waaruit bleek dat veel mensen in mij een Guga Baúl-lookalike zagen. Dat vond ik niet erg, voor alle duidelijkheid. Ik wacht in spanning af tot hij me gaat imiteren in ‘Tegen De Sterren Op’. (lachje)

En hebben die positieve ­commentaren en recensies je ook aan andere opdrachten geholpen?

Er hangt één en ander in de lucht, ja. Maar ik kan er weinig over kwijt. Wat ik wel kan vertellen, is dat m’n droomproject jammer genoeg níet is doorgegaan.

Oei, vertel.

Ik zou Jezus spelen in een zevendelige reeks van een heel groot Amerikaans productiehuis, met een regisseur die alle mogelijke prijzen gewonnen heeft. Ik was al in Malta om de laatste details te bespreken. Maar een week later ging de stekker uit het project. Dat was wel heel abrupt van grote euforie naar ferme teleurstelling. Maar goed, volgende keer beter.

Dat is inderdaad brute pech. Woon je nog steeds grotendeels in Engeland, samen met je partner Kimberley en ­dochtertje Willow (2)?

België is altijd m’n uitvalsbasis gebleven, maar ‘t klopt dat we een periode afwisselend ook op onze woonboot in Londen hebben geleefd. Nu ben ik terug veel vaker in België. En de toekomst zal er opnieuw anders gaan uitzien. Ik heb m’n zinnen gezet op een leven in Frankrijk. Ik kocht er een jaar geleden een boerderijtje, samen met Kimberley, en dat zijn we nu aan het opknappen.