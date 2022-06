Bijna een maand na Arno’s dood verschijnt z'n nieuwe videoclip: “Hier, c’était le passé. Aujourd’hui la Vérité”

De videoclip geeft met zwart-wit beelden een bijzondere sfeer. Het versterkt de boodschap van de overleden Oostendenaar dubbel zo hard. “Gisteren is het verleden, vandaag is de waarheid”, zingt Arno vrij vertaald. Het nummer is nét iets anders dan wat we van Arno gewend zijn. Daar heeft de invloed van Felix waarschijnlijk alles mee te maken. Omdat hij als producer werkt, schakelde zijn vader hem in voor z’n nieuwe plaat. Dat resulteerde uiteindelijk in ‘La Vérité’ en nog een ander nummer dat we later te horen krijgen. Het album in zijn geheel is trouwens een echt familieproject. Ook Peter Hintjens, Arno’s broer, droeg zijn steentje bij. Hij is op één van de nieuwe nummers te horen als saxofonist.