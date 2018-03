Bijna duizend bezittingen van de ultieme diva Zsa Zsa Gabor worden geveild DBJ

22 maart 2018

09u40

De bezittingen van de overleden Amerikaanse actrice Zsa Zsa Gabor worden geveild. Bijna duizend items, waaronder juwelen, schilderijen, meubels en jurken van de diva verschijnen in april onder de hamer, meldt veilinghuis Heritage Auctions in Beverly Hills.

Weduwnaar Frédéric Prinz von Anhalt wil de collectie eerst tentoonstellen in de villa in Bel Air, waar Gabor jaren heeft gewoond. Onder de stukken zijn een royale hemelbed uit de jaren 60 en een zadel, die de actrice ooit van de Amerikaanse oud-president Ronald Reagan cadeau kreeg.

Gabor werd geboren in de Hongaarse hoofdstad Boedapest onder de naam Sari Gabor, maar haar familie gaf haar direct de bijnaam Zsa Zsa. Ze overleed in 2016 op 99-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. De diva speelde naar verluidt in meer dan zeventig films. Meer dan door haar acteercarrière kreeg zij bekendheid door haar vele huwelijken. Gabor was in totaal met negen mannen getrouwd.