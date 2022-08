Bijna 90 miljoen in de vuilbak, niemand krijgt ‘Batgirl’ van Adil & Bilall te zien: “In Hollywood ben je nóóit zeker”

“We zijn bedroefd en in shock door het nieuws.” Het ongeloof bij Adil en Bilall gisteravond op het nieuws van Warner Bros. om ‘Batgirl’ niet uit te brengen, is bijzonder groot. Een bittere en onbegrijpelijke pil in hun Hollywoordcarrière. ‘Batgirl’ was hun derde grote paradepaardje in hét filmland bij uitstek, na ‘Bad Boys For Life’ en ‘Ms. Marvel’ (sinds juni op Dinsey+). Eentje waarvoor ze in oktober vorig jaar halsoverkop naar Glasgow moesten verhuizen. Waarvoor zelfs ‘Beverly Hills Cop 4' met Eddie Murphy on hold moest. Maar niks dan excitement bij de twee regisseurs, want als kind waren ze al megafans van ‘Batman’. Ze wilden dus niks liever dan het vrouwelijke luik, het verhaal van het DC Comics-personage Barbara Gordon (gespeeld door Leslie Grace) tot leven brengen in een film.