Bijna 50-jarige Kylie Minogue bergt haar kinderwens definitief op: "Ik zal helaas nooit mama worden" Redactie

23 mei 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Een fortuin van dik 75 miljoen euro, en toch voelt Kylie Minogue zich vanbinnen niet superrijk. De Australische popkoningin wordt eind deze maand 50, en maakt de balans van haar leven op. Privé oogt die, jammer genoeg, nogal triest met een resem mislukte liefdesrelaties en een onvervulde kinderwens.

Vandaag woont Kylie in Londen, maar ze is en blijft de lieveling van alle Australiërs. In haar geboorteland oogstte ze haar eerste successen en ze keert er regelmatig terug om op te treden en televisiewerk te doen. Maar vooral om haar familie te zien. Kylie is nog altijd bijzonder close met haar ouders Ronald (77) en Carol (73). Ze is ook een toegewijde tante voor haar neefjes, de twee zoontjes van haar broer Brendan (47), en zoontje Ethan (7) van haar zuster Dannii (46). Dat warme familiegeluk koestert ze nu meer dan ooit, het geeft immers kleur aan haar eigen kinderloze, single bestaan.

Chemische bom

"Kylie gaat op een fantastische manier om met Ethan", zegt haar zus Dannii. "Maar elk bezoek aan ons confronteert haar ook met haar eigen situatie. Ze is een geboren moeder, terwijl ik eigenlijk nooit kinderen wilde. Toch heb ik een zoon en is mijn grote zus gedoemd om kinderloos te blijven." In 2005 moest Kylie immers onder het mes voor borstkanker. Na twee zware chemokuren wist ze dat de kans om nog eigen kinderen te krijgen erg klein was. "Toch ben ik al die jaren blijven hopen", gaf ze in een recent interview toe. "Maar ja, chemotherapie is als een atoombom die álles verwoest."

Koffiedame

Vandaag komt Kylie Minogue over als een zelfverzekerde vrouw die strijdt voor homorechten en die kankerpatiënten een hart onder de riem steekt. En ook als zangeres wordt ze nu ernstig genomen. Zelfs door de politiek correcte smaakpolitie die altijd neerkeek op de popdeuntjes waarmee ze de wereld veroverde.

Ze begon haar carrière nochtans als actrice. Op haar elfde speelde Kylie in Australische soaps en toen ze 15 werd, kreeg ze een grote rol in de tv-reeks ‘The Henderson Kids’. Zeer tegen de zin van haar moeder stopte Kylie toen met school. Mama Carol had zelf een onzekere zangcarrière ingeruild voor een vast inkomen als koffiedame in een ziekenhuis. Zij vond dat Kylie een diploma moest halen voor ze in de showbizz stapte.

Exportartikel

Met weinig steun van thuis kreeg Kylie het helemaal moeilijk tijdens de opnamen van ‘The Henderson Kids’. Ze vergat haar tekst, werd uitgescholden door de regisseur én ze barstte voortdurend in tranen uit op de set. Na één seizoen werd Kylie uit de reeks geschreven, maar misschien was dat wel de grootste meevaller van haar carrière. Ze maakte een demo, gaf een eerste tv-optreden als zangeres en kreeg de rol van automecanicien Charlene Mitchell in de soap ‘Neighbours’. Die serie was één van de belangrijkste Australische exportproducten en de aflevering waarin Charlene met Scott Robinson trouwt, werd een wereldwijde kijkcijferhit.

Vuistslag

De hele wereld leefde des te meer mee omdat Kylie en acteur Jason Donovan (59), die Scott Robinson speelde, ook in het echt een relatie hadden. Drie jaar vormden ze een droomkoppel en bijna drie decennia later krijgt Jason het nog altijd moeilijk als hij terugdenkt aan hun breuk. "Alsof ik een vuistslag recht in mijn gezicht kreeg", zo omschrijft Jason zijn gevoelens toen Kylie het uitmaakte. "Het was al erg dat ik haar kwijt was, bovendien lag ze in de armen van Michael Hutchence, dé rockgod van dat moment."

Geen eendagsvlieg

Hutchence was de gedoemde zanger van INXS en Kylie wordt ook emotioneel als ze terugdenkt aan die tijd. "Michael was een wildeman en een rockster, maar ook gevoelig als een dichter", herinnert ze zich. "Voor mij kwam hij op het perfecte moment. Ik was 21 en al een ster, maar wist amper wat ik deed. Ik was een marionet in de handen van mijn producers. Michael leerde me om mijn podiumpersoonlijkheid te ontwikkelen. Hij geloofde in mij. In die tijd noemde zelfs mijn platenfirma me een eendagsvlieg." Maar Michael was een rusteloze ziel. Talloze relaties én een zwaar ongeluk later pleegde hij in 1997 zelfmoord.

Heerlijk vrijen

Na zijn vertrek naar een volgend liefje bleef Kylie niet lang alleen met haar verdriet. Met onze landgenoot Jean-Claude Van Damme (57) was ze in Thailand voor de opnamen van ‘Street Fighter’, een kaskraker in de bioscoop, ook al werd hij neergesabeld door de critici. Tijdens de opnamen in Bangkok beleefden ze een even korte als stormachtige relatie. "Dat was onvermijdelijk", zei de Brusselse spierbundel vele jaren later. "Kylie is mooi, ze kust zoet en ze vrijt heerlijk."

Fotomodel James Gooding (43) heeft minder mooie herinneringen aan zijn driejarige relatie met Kylie. Hij was haar ontrouw met zowat elke vrouw die hij tegenkwam, maar sukkelde in een depressie toen zij het uitmaakte. "Kylie is enkel geïnteresseerd in zichzelf", jammerde James voor hij opgenomen werd om een drank- en drugsverslaving te overwinnen. "Ze is een controlefreak die nauwelijks vrienden heeft en er ook nooit zal hebben. Ik ben bijna kapotgegaan aan mijn relatie met haar." Kylie maakte het uit met James nadat ze acteur Olivier Martinez (52), ‘de Franse Brad Pitt’, had ontmoet. Hun relatie hield vier jaar stand en begon kort voor Kylie ziek werd. "Ik zal Olivier altijd dankbaar blijven omdat hij mij in die donkere tijd is blijven steunen", zei Kylie nadat ze in 2010 kankervrij was verklaard.

Amputatie

Kylie had net het Europese luik van haar Showgirl-tournee afgerond, toen ze in Melbourne vernam dat ze borstkanker had. Vier dagen later onderging ze een gedeeltelijke borstamputatie, gevolgd door chemotherapie. De behandeling leek aan te slaan en na zes weken had Kylie al de kracht om jongeren met kanker te bezoeken in het kinderziekenhuis van Melbourne. Maar Kylie herviel en vloog naar Parijs om er behandeld te worden in het Institut Gustave Roussy, de bekendste kankerkliniek van Europa.

Kylie-effect

Anderhalf jaar na de diagnose was Kylie voldoende hersteld om haar afgebroken Showgirl-tournee verder te zetten, zij het met een aangepaste choreografie, minder

kostuumwissels en langere pauzes tussen de nummers om krachten te sparen. Maar belangrijker dan die comeback was de openheid waarmee Kylie over haar ziekte sprak. Wereldwijd beseften vrouwen opeens dat borstkanker ook hen kan treffen.

"Sindsdien laten vrouwen zich veel vroeger controleren", zeggen oncologen. "We noemen dat het Kylie-effect." Zo werd Kylie een kom-op-tegen-kanker-activiste. Haar relatie met Olivier Martinez overleefde haar drukke agenda niet, maar geen nood: het Spaanse model Andrés Velencoso (40) nam met plezier zijn plaats in.

Eenzame Goudvis

Hoewel André tien jaar jonger is, bleef het stel vijf jaar samen. Na hun breuk vond Kylie een nog jongere partner in de Britse acteur Joshua Sasse (30). "Hij is zo heerlijk ouderwets beleefd, dat ik me de jongste voel in onze relatie", zei Kylie toen ze hun verloving bekendmaakte. Een trouwdatum had ze nog niet. "Eerst moet Australië het homohuwelijk erkennen", zei ze. Dat gebeurde op 9 december 2017. Tien maanden te laat, want in februari van vorig jaar brak Kylie met Joshua, omdat hij haar bedrogen had met actrice Marta Milans (36). James voorspelde dat Kylie haar dagen zou eindigen "als oude vrijster met enkel een goudvis om tegen te praten". Zo’n vaart zal het vast niet lopen, maar toch... "Ik moet het onder ogen zien: ik zal nooit mama worden", besluit Kylie met spijt in het hart.