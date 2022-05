Bijna 20 jaar na ‘Idool’ wint Danzel populaire Poolse televisieshow: “De vergoeding ligt hier gewoon hoger”

Na vijftien seizoenen was Danzel de eerste internationale kandidaat die mocht deelnemen aan ‘Your Face Sounds Familiar’. In de populaire televisieshow, die wekelijks zo’n vier miljoen kijkers trekt, imiteerde de zanger in de afgelopen weken verschillende artiesten - waaronder James Hetfield van Metallica en Tina Turner. “Het was redelijk intens”, vertelt Danzel ons wanneer we hem bellen. “Door mijn deelname aan het programma moest ik bijvoorbeeld een tijdje afscheid nemen van mijn gezin. Het was onmogelijk om steeds over en weer te vliegen”, legt hij uit. En dus woonde de zanger gedurende vier maanden in Polen. Daarnaast stond er onze landgenoot nog een andere beproeving te wachten. Per aflevering ondergaat elke artiest namelijk een heuse metamorfose. Iets wat op zijn beurt heel wat tijd in beslag neemt. “Per personage zit je makkelijk zo’n vijf tot acht uur in de make-upstoel. Soms waren het behoorlijk lange dagen.”