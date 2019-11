Bij Joe Christmas is het 24 uur op 24, 7 dagen op 7 kerstmis Redactie

07 november 2019

Precies 50 dagen voor kerstmis heeft Joe een nieuwe digitale radiozender gelanceerd: Joe Christmas. De naam verklapt het al: je hoort er alleen maar kerstmuziek, en dat 24 uur per dag.

Om de zender feestelijk in te wijden, trakteerde dj Jan Bosman - voor de gelegenheid ‘Kerstjan’ - zijn collega’s op een heus kerstdiner met kroketjes, appeltjes en veenbessen en gebraad. Zijn gasten hadden zich eveneens feestelijk uitgedost in kleurrijke kersttruien, en de kerstman zelf kon natuurlijk ook niet ontbreken. Joe Christmas is te beluisteren via DAB+, Joe.be, de Joe-app en het Radioplayer-platform.