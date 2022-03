“Bij deze kandidate gaat ons mol-alarm spontaan af”: onze redacteur speurt naar ‘De mol’



TVMocht Alexandre Dumas met enige hulp van een tijdscapsule mee aan het format van ‘De mol’ hebben gesleuteld, hij zou wellicht eens hartelijk gelachen hebben met de slogan ‘één voor allen, allen voor één’. In ‘De mol 2022' is het zelfs lachen met de variant ‘één tegen allen, allen tegen één’. Het is veeleer ‘ieder voor zich en laat de mol maar wat rotzooien’. Wat die in de startaflevering voluit deed. Exact 13.600 euro weggegooid, amper 4.000 euro in de pot. Wij bekeken en bestudeerden, wikten en wogen de kandidaten.