‘Big Brother’ zoekt kandidaten voor volgende editie

Celebrities Werd de zoon van Angelina Jolie voor 100 dollar gekocht?

28 juli De oudste zoon van Angelina Jolie werd mogelijk voor 100 euro gekocht van zijn biologische moeder. De actrice adopteerde haar zoon in 2001 toen ze op bezoek ging in Cambodja, maar de persoon die instond voor de de adoptie, wordt nu beschuldigd voor mensenhandel. Het is dus mogelijk dat de biologische moeder van Maddox nog in Cambodja leeft.