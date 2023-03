‘Big Brother’-presentatrice Geraldine Kemper bekogeld met blikje bier: “Bizar dat ik bang ben in mijn eigen stad”

TV RECENSIE. ‘Extrapola­ti­ons’: “Dit Hollywood-klimaatdra­ma twijfelt tussen futuristi­sche farce en beklemmen­de toekomstre­a­li­teit”

Bent u na de finale van de dystopische HBO-show ‘The Last of Us’ op Streamz op zoek naar een nieuw somber toekomstbeeld om in te zwelgen? Dan heeft Apple TV+ alvast half Hollywood gestrikt om u naar hun platform te lokken. In de achtdelige anthologieserie ‘Extrapolations’ schetst ‘An Inconvenient Truth’-producent Scott Z. Burns een fictief maar toch aardig realistisch beeld van hoe onze nabije en verre toekomst eruit kan zien als we klimaatverandering argeloos z’n gangetje laten gaan. Of deze show ook echt een wake-upcall is of te lang de snooze-knop ingedrukt houdt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.