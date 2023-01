‘Big Brother’ krijgt met Ilse alweer een nieuwe bewoner: “Ik ben geen gewone 55-plusser”

Ilse is geboren en getogen in Lier, maar woont nu samen met haar man in het Antwerpse Schriek. Ze is gelukkig getrouwd, en het stel heeft twee kinderen. Doordeweeks is Ilse aan de slag in de thuiszorg, bij Familiehulp. In het weekend toont ze zich een stuk stoerder: dan is Ilse namelijk te vinden in de plaatselijke ‘Harley Davidson’-club - waar ze de enige vrouw is. Hierdoor heeft Ilse geleerd om - komt ie - haar mannetje te staan in grote groepen. Ze lijkt een stoere dame, maar dat wordt al snel ontkracht wanneer haar zorgzaam innerlijk naar boven komt. Ondanks haar zachte karakter, zal Ilse toch proberen om het spel hard te spelen én zich volledig te smijten voor de overwinning. “Ik ben de geschikte kandidaat”, oordeelt ze zelf. “Ik ben geen gewone 55-plusser. Ik beschouw mezelf als een pittige vrouw, die wel houdt van een beetje rock and roll.”