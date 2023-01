‘Big Brother’ krijgt met Chiara de derde nieuwkomer: “Ik kan heel makkelijk faken dat ik iemand aardig vind”

film Biopic over Michael Jackson in de maak: “’Michael’ wordt onvergete­lijk”

Regisseur Antoine Fuqua zal aan het roer staan van de film ‘Michael’, de biopic over Michael Jackson. Hij zal het leven van ‘The King of Pop’ in beeld brengen. De opnames gaan dit jaar nog van start. “Voor mij is er geen artiest met de kracht, het charisma en de pure muzikale genie van Michael Jackson”, klinkt het nu al enthousiast.

