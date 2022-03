‘Big Brother’-finaliste Liese Luwel heeft multiple sclerose: “Mijn klok staat even stil”

ShowbizzLiese Luwel (29), die bekend werd tijdens het vorige seizoen van ‘Big Brother’, heeft slecht nieuws over haar gezondheid. In een post op Instagram legt ze uit dat ze multiple sclerose heeft. “Ik krijg nu nog afspraken bij de MS-specialist om medicatie op te starten, dus daar heb ik nog geen nieuws over.”

“Hi! Ik heb even wat minder leuk nieuws”, schrijft Liese in een bericht op sociale media. “Om vele vragen in één keer te beantwoorden vond ik het misschien beter er een post van te maken. Ik ben gisteren opgenomen in het ziekenhuis, omdat ik sinds zondagochtend een wazig, troebel slecht zicht had in mijn rechteroog, wat maar niet wegging. Ik ben dan naar mijn huisarts geweest en die heeft me naar een oogarts doorverwezen.”

“Oogarts zag dat mijn oog op zich oké was en heeft me dan doorverwezen naar spoed voor neurologische onderzoeken. Ik heb dan gisteren CT hersenen gehad, ruggenmergprik om hersenvocht af te nemen, bloedname en vanochtend MRI scan van het hoofd gehad. Ik heb gisteren en vandaag een baxter Solu-Medrol gekregen, da’s om de verbetering van mijn oog te bevorderen, maar het geeft geen garantie op genezing. Maw, dit kan ook blijvend zijn. Dit weet ik pas over enkele weken. Morgen krijg ik nog zo’n baxter.”

“Ze zeiden me dat ik sowieso een neuritis optica heb, dat is dus een ontstoken oogzenuw. Maar 50% van de gevallen is de oorzaak van een neuritis optica een auto-immuniteitsziekte. Net is de neuroloog langsgeweest met het verdict. Ik heb een auto-immuniteitsziekte. Ik heb MS. Multiple sclerose”, gaat ze verder.

“Ze zien allemaal vlekjes op mijn hersenen die wijzen op eerdere ontstekingen, maar waar ik dan geen verschijnselen van kreeg. Deze keer wel, via mijn oogzenuw dus. Ik krijg nu nog afspraken bij de MS-specialist om medicatie op te starten, dus daar heb ik nog geen nieuws over. Mijn klok staat even stil. Ik ben iemand heel positief, dat weten jullie, dus ik geloof ook dat dit goed behandeld kan worden en ik ga de beste dokters zoeken die me begeleiden. We zullen dus zien. (Pun intented )”

