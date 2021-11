‘Big Brother’-finalist Nick wil - op nieuwjaarsdag - de Lotto Arena uitverkopen als Ronny Retro: “Als dit lukt, maak ik er een jaarlijkse traditie van”

Showbizz Den iejenigen echten strikes again. Na z’n passage in het ‘Big Brother’-huis, een aanval op de hitlijsten met ‘Zuipte Wa Teveel’ en een gesmaakte dj-set eind september op de Moose Bar XL, schakelt Ronny Retro - het muzikale alter ego van Nick Kraft - een versnelling hoger. Met een eigen bal, op één januari in de Antwerpse Lotto Arena. “En zeggen dat dit alles ooit begon als een grap.”

Hij wilde voetballer worden, maar een knieblessure maakte op z’n zestiende een einde aan die plannen. En dus moest Nick Kraft (31) noodgedwongen op zoek naar een nieuwe droom. Muziek bleek uiteindelijk z’n redding. Nick maakt al jarenlang deel uit van hardstyle dj-duo Lowriderz, en kwam eind 2019 ook met Ronny Retro op de proppen. Een eerbetoon aan z’n vader, maar dan met een knipoog. “Papa was jarenlang dj op trouwfeesten, en hij leerde me alle trouwfeestklassiekers kennen”, aldus Nick. “Of het nu gaat om ‘In Zaïre’ of ‘Als een leeuw in een kooi’: er is een reden waarom die nummers werken. Toen ik op een avond een verkleedfeestje organiseerde en daar zonder dj viel, kroop ik noodgedwongen zelf achter de draaitafels. Ik moest grotendeels improviseren, en viel terug op wat ik mijn vader had zien doen.” Ronny Retro was geboren. “Hij is een persiflage op een ietwat stereotiepe, Antwerpse trouwfeest-dj die zich heeft omgeschoold tot muziekmenner op festivals”, vertelt Nick. “Ronny heeft hoge eigendunk, en beschouwt - naast z’n carrière - voetbal en bier als zijn belangrijkste pijlers. En nee: mijn pa heeft me niet onterfd. Althans: niet dat ik weet.(lacht)”

Aanvankelijk leek Ronny Retro iets eenmaligs, maar zijn manager Marijn Venmans zag hier potentieel in. Laatstgenoemde kreeg gelijk: vanaf de allereerste set had de dj z’n trouwe fans. Dat de hype pas echt ontplofte na z’n deelname aan ‘Big Brother’, blijkt weliswaar toeval. “Ik wilde niet dat Ronny Retro mee het ‘Big Brother’-huis inging”, legt Nick uit. “Ik nam deel voor mezelf, niet om dat typetje of zijn muziek te promoten. Mijn eerste nummer ‘Ronny!’ - waarmee ik m’n typetje voorstelde - ging viraal, omdat het tijdens mijn verblijf in het huis veelvuldig afgespeeld werd. Voor ‘Big Brother’ was de song zestigduizend keer beluisterd. Toen ik bijna drie maanden later het huis uitkwam (als verliezend finalist, red.), stond de teller op 250.000. Opvolger ‘Zuipte Wa Teveel’ belandde afgelopen zomer zelfs in de Ultratop.”

(lees hieronder verder)

Dromen van Tomorrowland...

“Achteraf bekeken ben ik blij dat de productie van ‘Big Brother’ mijn uit de hand gelopen grap zo gepromoot heeft”, vervolgt Nick. “Ik had een vaste job als chauffeur, maar die moest ik - door mijn deelname aan het programma - opzeggen. Als je na je exit vervolgens maandenlang werkloos thuis zit, en ook je muzikale uitlaatklep wegvalt: plezant is anders. Corona betekende een serieuze deuk in mijn financiën, maar tegenwoordig kan ik de aanvragen voor grote shows amper bijhouden. Zo mocht ik onlangs nog optreden in het Sportpaleis tijdens de Moose Bar XL. Een trouwfeest of een skihut: zoveel verschilt dat niet. (lacht)”

Ook voor volgend jaar oogt de kalender rooskleurig, en behoort een set op Tomorrowland zelfs tot de mogelijkheden. “Ronny Retro stond in 2020 effectief op de affiche, maar corona trok toen een streep door de festivalzomer. Net als in 2021. Ik hoop dan ook dat het volgend jaar wel mag gebeuren. Mijn toenmalige boeking werd in ieder geval nog niet gecanceld. Uiteraard wil ik ook mijn ding doen op Tomorrowland Winter, maar het liefst zou ik in Boom staan. De Ronny is van Aantwaarpe: niets zo fijn als voor eigen publiek spelen.”

... en het Sportpaleis

Eén januari mag Nick alvast bewijzen dat hij een thuismatch aankan. Dan wil hij in de Lotto Arena vierduizend feestvierders verwelkomen, op Ronny Retro’s Niefjaarsbal. “De ticketverkoop is enkele dagen geleden gestart, en ‘t is waanzinnig hoeveel kaarten er nu al verkocht zijn”, klinkt het. “Ik had nooit verwacht dat Ronny Retro zo populair kon worden. Buiten den iejenigen echten is de line-up nog niet bekend gemaakt. Mensen komen dus echt voor hem. Waanzinnig vind ik dat. Als dit evenement uitverkoopt, maak ik er een jaarlijkse traditie van. Wie weet vult Ronny zelfs ooit het Sportpaleis. Of zoals hij dat zou zeggen: de twedde shikste zaal van Aantwaarpe. (lacht)”

Ronny Retro’s Niefjaarsbal gaat door op 1 januari 2022 in de Lotto Arena. Meer info en tickets via ronnyretro.be

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK