Bieke Ilegems vertelt over overspel van haar man tijdens lezingen: “Erik heeft daar totaal geen probleem mee”

Jean D'Hont

01 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Bieke Ilegems (48) trekt momenteel door Vlaanderen met een schaamteloos eerlijke lezingenreeks, waarin ze ook nog eens terugblikt op het overspel van haar man Erik Goossens (51). “Ik besef nu dat jezelf kwetsbaar durven opstellen een teken van kracht is”, vertelt Bieke in Dag Allemaal.

“Ik voelde me een bang vogeltje, helemaal alleen op dat grote podium met enkel mijn kwetsbare verhaaltjes om me achter te verstoppen”, zegt Bieke Ilegems, enkele dagen nadat ze in Beernem haar lezing ‘(H)eerlijk gezondig’ bracht. “Nu ja, verstoppen is moeilijk wanneer je jezelf in je bloot gat zet.”

Net als in haar boek ‘Gezondig’ gaat Bieke ook in haar lezingen geen heikel thema of taboe uit de weg. Van beautytips over angstaanvallen tot de scheve schaats van haar man Erik: alles passeert de revue. “Ik lees passages voor uit mijn boeken en vertel openhartig over mijn leven”, zegt Bieke.

Hoe zijn de reacties?

Eerlijk? Ik bloos van al de lieve complimentjes die ik krijg. ‘Het is allemaal zo herkenbaar’, is de meest gehoorde opmerking en dat zie ik als een compliment. Als er al eens een opmerking komt, dan is dat meestal van iemand die mijn boeken niet heeft gelezen.’

Je maakte Eriks overspel wereldkundig in jouw boek. Hoe blik je daar nu op terug?

Ik heb er zeker geen spijt van. Het deed niet alleen mezelf deugd, ik voel dat het ook bij anderen iets heeft losgemaakt. Ik besef nu dat jezelf kwetsbaar durven opstellen een teken van kracht is. Doen alsof je het perfecte leventje hebt en er geen vuiltje aan de lucht is, is een teken van zwakte.

Vond Erik het niet beter om het ‘overspel’-thema stilaan af te sluiten?

Hij heeft er geen probleem mee dat ik erover praat. Het gaat over twintig pagina’s in een boek van zeshonderd bladzijden, dus ook in mijn lezingen krijgt het maar ­beperkte aandacht. Ik praat verder over goed eten, de zoektocht naar geluk en niet perfect hoeven te zijn.

Sta jij sterker in het leven sinds je openlijk praat over jouw onzekerheden?

Het is een werk van vallen en opstaan, waarbij ik heb moeten leren om mild te zijn voor ­mezelf. Ik durf nu ook luisteren naar mijn eigen stem en niet naar meningen van mensen die me niet kennen.

Hoe gaat het vandaag tussen jou en Erik?

Het gaat heel goed tussen ons. De zwaarste storm is voorbij, we kabbelen verder en koesteren de alledaagse warmte.

Sinds een paar maanden woont jullie dochter Noa niet meer thuis. Hoe lastig is dat?

Noa werkt vier dagen per week bij Erik en komt elke ochtend bij mij op de koffie. We hebben nu een intensere band dan voorheen. Als je onder hetzelfde dak woont, heb je sneller de neiging om elkaar voorbij te lopen. Nu hebben wij doelbewust meer aandacht voor elkaar en da’s heel fijn.