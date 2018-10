Bieke Ilegems reageert op negatieve commentaar op Twitter: "Terug met voetjes op de grond" DBJ

12 oktober 2018

12u13 0 Showbizz Bieke Ilegems (47) reageert op haar Instagramprofiel op negatieve commentaar die ze kreeg op sociale media. Ze zou niet meer relevant zijn. Gelukkig kan de presentatrice daar zelf om lachen.

Een Twittergebruiker had een bericht geplaatst over het feit dat Bieke Ilegems niet meer relevant zou zijn. De ATV-presentatrice dient de persoon uitgebreid van antwoord op haar instagramprofiel. Ze zegt onder meer dat ze net dacht dat ze te veel op televisie verscheen en dat het niet slecht is dat een mens weer met zijn voetjes op de grond staat.

"Zelfrelativering is erg belangrijk", lacht Bieke achteraf over het bericht. "Ik vond het heel grappig omdat ik net dacht dat ik in aanloop naar de verkiezingen net te veel op televisie kwam. Na weer een hele resem verkiezingsdebatten op ATV gaf ik mijn naam een keer in op Twitter en kwam ik het bericht tegen. Maar mijn ego is niet gekrenkt hoor."

De gebruiker die Ilegems aansprak heeft intussen zijn excuses aangeboden en heeft de tweet verwijderd. "Hij stuurde een erg vriendelijk bericht en ik ben ook niet boos op hem hoor. Ik heb het bericht intussen ook verwijderd om hem niet in een lastig parket te brengen."

Persoonlijke reacties op sociale media gebeuren volgens Ilegems wel vaker. "Onlangs schreef iemand dat ik een aandachtsstoornis had", vertelt Bieke. "Dat kwam eerlijk gezegd wel binnen en daar heb ik dan ook niet op gereageerd. Mensen moeten wat minder aandacht besteden aan sociale media, dat zeg ik ook in mijn boek. Het is niet erg als je je een keer niet goed voelt. Al lijkt dat vaak niet zo als je Facebook en Instagram mag geloven."