Bieke Ilegems en Erik Goossens staan tegenover elkaar in nieuw theaterstuk ‘Assisen V: De pizzamoord’

Showbits Gert Verhulst waarschuwt wie naar 'Les Misérables' gaat kijken: "Lees je in, want ik snapte er de eerste keer niets van"

Bekend Nederland verzamelde zich zondagmiddag voor de grote première van de Nederlandse versie van de musical ‘Les Misérables’ in Carré Amsterdam. Tussen de bekende Nederlanders ook enkele vertrouwde gezichten, want castleden van de toekomstige Vlaamse versie Jonas Van Geel, Ianthe Tavernier, Nordin De Moor en Goele De Raedt pronkten mee op de rode loper. Ook mede-producent Gert Verhulst en zijn vrouw Ellen Callebout wilden deze eerste vertoning niet missen: “Het is misschien wel de 10de keer dat ik hem ga zien, maar ik verwacht opnieuw tranen”, vertelt Gert. Bekijk de exclusieve reportage in een nieuwe Showbits.