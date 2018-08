Bieber-fans troepen samen voor Antwerpse Hilton Hotel: "Ik heb zelfs al een traantje gelaten" David Acke

15u29 2 Showbizz Het nieuws dat Het nieuws dat Justin Bieber (24) en zijn verloofde Hailey Baldwin (21) in Antwerpen zijn , verspreidde zich als een lopend vuurtje op sociale media. Enkele tientallen vrouwelijke fans trokken daarop meteen naar het Hilton Hotel op de Groenplaats om een glimp van hun idool op te vangen.

"Ik was aan het studeren toen ik tientallen berichtjes kreeg dat Justin gespot was. Natuurlijk ben ik meteen afgekomen", vertelt de twintigjarige Rinke, die zich samen met haar vriendinnen voor het hotel heeft opgesteld. In eerste instantie dacht Rinke dat het fake nieuws was, maar ze nam het zekere voor het onzekere. Voorlopig blijft Rinke nog even aan het hotel staan. "Ik ken mezelf. Als ik doorga, is de kans groot dat Justin net dan opnieuw opduikt. Ik blijf dus nog even".

Traantje

Ook Britt (19) houdt halt voor het hotel. "De dertienjarige Britt in mij kwam weer even terug. Ik heb zelfs een traantje gelaten", vertelt ze. Een glimp van Justin of zijn verloofde konden de dames voorlopig nog niet opvangen. Ze kregen enkel een geblindeerde zwarte taxi te zien. Toen die in de ondergrondse parking van het Hilton Hotel reed, probeerden enkele fans het busje te volgen, maar ze moesten snel terugkeren. Volgens hen is de zanger in Antwerpen om een trouwring te kopen voor zijn toekomstige bruid.