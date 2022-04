Bezoekers mollen mee en één kandidate speelt hard maar perfect: ‘De mol’ neemt moeiteloos de draad op na exit Philippe

De Molzoekers zijn alweer één zekerheid rijker: Bert Van Tichelen kreeg na het plotse vertrek van Mol Philippe niet de boodschap dat hij de nieuwe Mol mocht spelen. En na het klassiek verzachtende bezoek van vrienden en familie had hij blijkbaar te weinig kennis over de nieuwe Mol. Hij stond voor aanvang van deze aflevering overigens al helemaal onderaan onze Mollijst. En kreeg dus aan het einde van aflevering 5 een rode duim. Exit de sympathieke boomverzorger die de bui allicht eerder al voelde hangen. In het paintballverhaal wilde hij voor vrijstellingen gaan, maar werd door een plots agressief spelende Manu uitgeschakeld. De pasvragen die hij op zak had gingen naar de receptioniste uit Genk.

Het spel zelf viel al bij de herstart meteen in zijn plooi. Van enige rouw om het vertrek van Philippe bleek geen sprake. ‘The games must go on’, namelijk. Tijdens de briefing van de nieuwe Mol vernamen we wel dat die heel goed wist waar alle kandidaten naar kijken als verdacht Molgedrag. En dat hij of zij hen zou misleiden. Waarna duidelijk werd dat de nieuwbakken Mol op de klassieke ‘familiedag’ een echte assistent kreeg om te saboteren. Wat tijdens het waterspel dan ook voluit gebeurde. Kokertjes met een geldwaarde werden verwisseld, in het water gedropt. Op de waterbaan werd er al dan niet vlotjes gegleden. Om een vierletterwoord te vormen had de groep liefst 23 pogingen nodig. Driekwart van de mogelijke winst ging verloren. Perfect gemold, heet dat. Mogelijke verdachten? Yens, die opnieuw niet zo succesvol de leiding nam en zijn vriendin Marie-Sophie die héél veel kokertjes mee had, maar niet voor veel geld zorgde. Manu met vriend Clemens deed wat ze altijd al goed deed: knoeien. Zoals het kokertje met een waarde van 500 euro openen. Dat open en bloot doen is uiteraard een domme Molactie. Uma verpeste dan weer het spel op de glijbaan...

Bekijk ook: Primeur in ‘De Mol’: de bezoekers weten de rol van hun teamgenoot

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Halfweg de aflevering werd mogelijk duidelijk hoe de krachten en machten binnen de groep liggen. Emanuelle werd door niemand verdacht. Gevolgd door Anke en Uma. Drie dames dus. Bert was de eerste man, op plaats vier, gevolgd door Yens. Helemaal onderaan: Sven. Raar, maar waar, de kans dat hij écht de Mol is wordt plots alweer wat kleiner. Alle kandidaten spelen immers hun eigen spelletje.

Plots Manu-time

En dan was het helemaal Manu-time. Ze kreeg een bijzonder strategische plaats in het paintballspel en kon en mocht beslissen over winst voor de groepspot of vrijstellingen. Geen gestuntel of gepruts dit keer, wel hard, eerder onsympathiek, maar wel perfect spel. Ze ontfutselde de vrijstellingen die Sven, Bert en Uma hadden behaald en stak ook nog eens 2.000 euro in de groepspot. Geld dat immer attent spelende Anke had verdiend.

Waarheid of gelogen

De ‘partners’ van de zes kandidaten mochten vertellen of ze met de Mol hadden samengespeeld. De vriendin van Bert, Uma en Yens zegden duidelijk en formeel ‘neen’. De man van Manu bleef vaag en had het over ‘moeilijk in te schatten’. Heel raar, want indien Manu de Mol is, dan heeft hij meegeteld. De broer van Sven bleef ook al vaag en had het over ‘zou een goeie Mol kunnen zijn’, terwijl de partner van Anke geloofde dat de rechercheur voor 100 procent de Mol zou kunnen zijn. Voor de duidelijkheid: allemaal informatie waarmee een échte Molloot niks aan kan. Want als partner van ‘De Mol’ die voor het eerst mee in het spel werd getrokken, ga je uiteraard je gedrag ontkennen. En kan en mag je liegen.

Bekijk ook: De redactie brieft de Mol over de finale

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Beste spelers

1. Anke, de 32-jarige rechercheur

2. Yens, de 27-jarige accountmanager

3. Emanuelle, de 35-jarige receptioniste

Hoogste Mol-gehalte

1. Uma, de 26-jarige leerkracht

2. Sven, de 30-jarige copywriter

Wie is (volgens ons) de Mol?

Uma 30%

Sven 25%

Yens 20%

Emanuelle 15%

Anke 5%

Bekijk ook: de afvaller is ontroerd door de reacties na zijn vertrek

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gesneuveld

Bert Van Tichelen, de 45-jarige boomverzorger, uit Kasterlee.

Philippe, de 34-jarige kinesist uit Vrasene. Kon zijn rol als Mol emotioneel aan en wierp halfweg het spel de handdoek in de ring.

Nele Buys, de 47-jarige leerkracht uit Melsele. Moest het spel noodgedwongen verlaten na een zware spierscheur.

Toon Tijsmans, de 19-jarige student en scout uit Vorselaar. Kreeg samen met Jens Zutterman (31), de parketteur uit Ieper, de rode duim.

Gretel Van der Straeten, de 51-jarige opticien, uit Damme, moest als eerste uit het tv-spel.

In de pot

Voor de groep: 20.390 euro

Verloren: 31.210 euro

Totaal: 51.600 euro

LEES OOK: