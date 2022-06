Bezoekers gooien fles naar hoofd van dj Martin Garrix tijdens optreden

TV RECENSIE. ‘Irma Vep’: “Een losgesla­gen arthouse sitcom waarin de filmindu­strie de grootste bloedzui­ger is”

In 1996 maakte de Franse regisseur Olivier Assayas met ‘Irma Vep’ een remake van de stomme Franse filmreeks ‘Les Vampires’ uit 1916. De film was een satirische hommage, waarbij vooral het moeizame proces van de remake van die cultklassieker centraal stond. 26 jaar later is de regisseur terug met een remake van die remake en dit in de vorm van een achtdelige, tragikomische HBO-reeks die te zien is op Streamz. Of deze moderne update met Oscarwinnares Alicia Vikander in de hoofdrol überhaupt nog iets aan z’n erfenis heeft toe te voegen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

11 juni