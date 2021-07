Bezoek aan het nieuwste, meest exclusieve stukje strand van Saint-Tropez: “Dit is méér dan wat zonnebaden, dit is een levensstijl”

ShowbizzHet lijkt een restaurant met een Michelinster, maar de gasten wandelen er binnen op slippers, nemen plaats onder de pijnbomen en voelen het zand tussen hun tenen terwijl ze hun insalata caprese (38 euro) of carpaccio van tonijn (35 euro) binnenspelen. Dit is Gigi, de nieuwste en meest exclusieve stranduitbating van Saint-Tropez. “Gigi gaat over veel méér dan gewoon wat zonnebaden”, zegt eigenaar Laurent de Gourcuff. “Dit is een levensstijl.”

Bienvenue à Saint-Tropez! Waar niemand opkijkt van een knaloranje Ferrari of een azuurblauwe Bentley. Waar je per dag 3.000 euro liggeld betaalt voor je plezierboot in de jachthaven. En waar nu ook de Verhulstjes een fraai dak boven hun hoofd hebben. Reporter DIETERT BERNAERS en fotograaf JOEL HOYLAERTS gingen op zoek naar de magie van het meest mondaine vissersdorp ter wereld.

Het begon allemaal met een song: ‘Gigi l’Amoroso’, van Dalida. Als u dit leest en u kent het deuntje, dan zal het allicht de rest van de dag door uw hoofd zoemen. Excuus daarvoor.

“Ik hoorde het liedje en begon te fantaseren”, zegt Laurent de Gourcuff. “Hoe zou hij eruit zien? Hoe staat hij in het leven? In mijn hoofd tekende zich langzaam maar zeker een scherp portret af: Gigi is een wat rijpere Italiaan met een grote liefde voor schoonheid en verfijning. Een charmante, tikje extravagante estheet die overal in de wereld een ‘pied à terre’ heeft en daar graag zijn vrienden uitnodigt om mee te genieten van al het moois dat dit leven te bieden heeft.”

Volledig scherm Beeld vanuit de hoogte: vooraan het zwembad, onder de dekzeilen bevindt zich het restaurant. En dat allemaal tussen de pijnbomen op het strand. © RV

Het portret in zijn hoofd wordt een gedetailleerd horecaconcept op papier. Want dat is de wereld waarin Laurent de Gourcuff al sinds zijn zestiende in vertoeft. De school is zijn ding niet, als puber gaat hij veel liever centen verdienen door te flyeren voor Parijse discotheken. Met zijn eerste spaarcenten organiseert hij party’s en uiteindelijk opent hij ook een eigen club. En er volgen er nog, de Gourcuff wordt één van de bepalende figuren van het nachtleven in de Franse hoofdstad. Vandaag, op zijn 44ste, heeft hij met zijn bedrijf Paris Society een aantal klassezaken in zijn portefeuille waar vooral overdag veel volk over de vloer komt. Als eigenaar de mooiste dakterrassen van Parijs, zoals Girafe en Perruche, is zijn bijnaam nu ‘le roi du rooftop’.

“Begin september openen we in Parijs ook een Gigi, op de Avenue Montaigne. En in de winter komt er al een derde, in Val d’Isère, met een zwembad van 25 meter en het grootste terras van de Alpen. Ik zie dit echt als het begin van een hele reeks Gigi’s over de hele wereld.”

Volledig scherm Het verschil met Blankenberge is immens. Met een eigen zwembad, een restaurant, een winkeltje met luxeproducten, een kinderhoek en een wellnesruimte lijkt Gigi meer op een resort dan op een strand. © Joel Hoylaerts / Photo News

De Gourcuff twijfelt er geen seconde aan dat zijn concept zal aanslaan. En toegegeven, wanneer hij ons rondleidt op zijn ‘strand’, komen we ogen te kort. Behalve het fraai ingerichte restaurant, zien we ook een groot zwembad, een wellnessruimte, een kinderhoek, een winkeltje met luxeproducten en twee ‘cabanes’ die privé afgehuurd kunnen worden. Het verschil met het strand van pakweg Blankenberge is immens. Hier waan je je eerder in een luxeresort. Zonder kamers weliswaar, maar wel met alle andere faciliteiten. Dat is helemaal het geval wanneer op het middaguur ook nog een live-band begint te spelen. ‘Gigi l’Amoroso’, uiteraard.

De Gourcuff blijft ons overdonderen terwijl hij er stevig de pas inhoudt. “Het terrein is twee hectaren groot, we hebben het helemaal naar onze eigen smaak laten aanleggen. De maximumcapaciteit is 240 klanten. Om hen de beste service te bieden, zetten we 80 man personeel in. ”

Volledig scherm Het massagesalon is ondergebracht in een tent op het strandzand. © Joel Hoylaerts / Photo News

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photo News

Eén van de belangrijkste functies wordt ingevuld door een levende legende in Saint-Tropez. Jean Robert de la Cruz (68) - iedereen kent hem onder zijn dubbele voornaam - was jarenlang maître in Café Sénéquier, de hotspot van de beau monde aan de jachthaven. Vandaag speelt de Gourcuff hem uit als ‘conciërge’ van Gigi.

“Het werd tijd dat er in Saint-Tropez zoiets unieks als Gigi kwam”, zegt Jean Robert. “Ik heb de gouden jaren met Brigitte Bardot en al die andere beroemdheden meegemaakt. Het was magnifiek, maar laten we eerlijk zijn: het is ook al een tijd geleden. Er komen nog steeds veel sterren naar Saint-Tropez, maar hun plaats is de voorbije jaren toch meer en meer ingenomen door captains of industry. De wereld is veranderd, Saint-Tropez kan niet anders dan zich ook vernieuwen. Alleen dan zal die magische sfeer van weleer hier blijven hangen.”

Volledig scherm Jean Robert, een levende legende in Saint-Tropez. Sinds kort aan de slag als 'conciërge' van Gigi, hij ontvangt er de gasten. "Er komen nog steeds veel sterren naar Saint-Tropez, maar hun plaats wordt wel meer en meer ingenomen door captains of industry." © Joel Hoylaerts / Photo News

De mondaine magie waarvoor je wel een dikke portefeuille nodig hebt. “Ik ga maar één keer per jaar naar zo’n luxestrand”, zei de Vlaamse fotograaf Tom Vandenhende eerder in deze reeks. “Als je daar een vriendin mee naartoe neemt, iets eet en iets drinkt en twee ligstoelen huurt, ben je al gauw 500-600 euro kwijt op een namiddag.”

Volledig scherm Fine dining op slippers of met de voetjes in het zand. © RV

Op de plage Gigi is dat ook het geval. Voor een ‘double transat’, een comfortabele ligstoel voor twee, ben je 120 euro kwijt. De escalope de veau milanese die de chef ons voorschotelt, is verrukkelijk maar kost ook 39 euro. Voor een glaasje water betaal je 9 euro, voor een biertje 10 euro en een negroni maakt je 22 euro lichter. Big spenders kunnen zich eens goed laten gaan met een potje Beluga kaviaar van 125 gram (1.780 euro) en een ‘methuselah’ (6 liter) Dom Perignon rosé (50.000 euro) om de viseitjes door te spoelen.

Volledig scherm Uiteraard heeft Gigi zijn eigen rosé, noblesse oblige in Zuid-Frankrijk. Het gaat om een cuvée prestige van het Domaine de Peyrassol: 60 euro per fles. © Joel Hoylaerts / Photo News

Ze mogen dan op de kaart staan, toch draait Gigi volgens de Gourcuff niet om dure bubbels en kaviaar. “Ik vind dat Saint-Tropez de voorbije jaren net te veel gefocust heeft op blingbling”, zegt hij. “Vandaag voel ik een hang naar het verleden, mensen willen een retour à l’arrière. De honger naar authenticiteit is groot. Daarom ziet Gigi er ook niet modern uit, maar klassiek, tijdloos.”

Volledig scherm Het zwembad van Gigi. Voor een ‘double transat’, een ligstoel voor twee personen, betaal je 120 euro per dag. © RV

Het nieuwe strand moet vanaf jaar 1 een instituut worden. Daarom is over elk detail - tot en met het Gigi-petanqueballenetui in het winkeltje - goed nagedacht, zegt de Gourcuff. “Mensen reizen steeds meer en kijken massaal naar kookprogramma’s op televisie: de kwaliteit die we aanbieden, moet omhoog. Kon je vroeger nog iemand gelukkig maken met lekker eten in een verschrikkelijk decor of een lauwe hap in een prachtige omgeving, dan is dat nu niet langer het geval. De mensen leggen de lat - terecht - veel hoger. Maar met Gigi springen we daar vlotjes over. Gigi gaat over veel méér dan gewoon wat zonnebaden. Dit is een levensstijl.”

Volledig scherm © RV

Meer weten over Saint-Tropez? Je leest alles in ons dossier.

