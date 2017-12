Beyoncé verandert elke week van e-mailadres kv

Bron: ANP 0 EPA Beyoncé Showbizz E-mailadressen van Beyoncé blijven niet lang in gebruik. Volgens Ed Sheeran verandert de popdiva haar mailadres elke week.

Dat verklapte Ed in een interview met Entertainment Tonight. "Ze is heel goed in niet gevonden worden. Een beetje zoals ik ook zou willen zijn," aldus de zanger. Ed en Beyoncé namen onlangs een nieuwe versie op van zijn nummer Perfect. Hij heeft daarvoor heel veel e-mailadressen moeten gebruiken, want volgens de Brit gingen de voorbereidingen voor de samenwerking al in mei van start. "Daarna kreeg ze natuurlijk haar tweeling, maar in september was het nummer af. Dus ik wachtte al een tijdje om het uit te brengen."

Getty Images for iHeartMedia Ed Sheeran.

Donderdag kondigde Ed dan eindelijk aan dat hij een remix van Perfect had gemaakt met Beyoncé. In zijn nieuwsbrief schreef hij dat hij zijn nieuwe album ÷ voor het uitkwam aan de zangeres liet horen. Perfect was volgens Ed één van haar favoriete nummers.