Beyoncé stoeit op het strand, maar niet met Jay-Z TC

15u06 0 Photo News Showbizz Gelukkig moet die zich niet al te veel zorgen maken.

Want het gestoei van zijn vrouw op het strand van Malibu kaderde in de opnamen van een nieuwe videoclip. Daarin mag de popster zich in de armen van een onbekende knapperd storten. Allemaal heel onschuldig, dus. In tegenstelling tot het bedrog waar Jay-Z zich wél schuldig aan maakte en vergiffenis voor vroeg in zijn meest recente album. Zou dit dan toch een beetje als zoete wraak smaken voor Beyoncé?

Photo News

