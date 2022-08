Beyoncé schrijft geschiedenis: ‘Renaissance' is beste vrouwelijke Billboard-debuut in 2022

MUZIEKBeyoncé (40) schrijft geschiedenis met haar nieuwste plaat. ‘Renaissance’ is het eerste album dat in 2022 door een vrouw werd uitgebracht en op nummer één in de Billboard 200 staat. De Amerikaanse zangeres stoot daarmee Adele van de troon, die in 2021 zes weken lang bovenaan de lijst stond met haar recentste album ‘30'.

Beyoncé’s ‘Renaissance’ staat op nummer één in de Billboard 200. In de eerste week van release ging de plaat maar liefst 332.000 keer over de toonbank in de Verenigde Staten. Volgens Billboard zijn dat de beste vrouwelijke cijfers van dit jaar en de tweede beste cijfers algemeen. Het enige album dat het in 2022 beter deed, is het nieuwste album van Harry Styles. In de eerste week werden er 521.500 exemplaren van ‘Harry’s House’ verkocht in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse zangeres is geen onbekende in de wekelijkse klassering van de 200 best verkochte albums. ‘Renaissance' is haar zevende album op nummer één in de Billboard 200. Haar zes voorgaande solo-albums kwamen ook bovenaan de prestigieuze lijst binnen. Al haalt haar nieuwste album wel opmerkelijk meer streams. Met 179,06 miljoen on demand officiële streams in een week registreert ‘Renaissance’ de beste week voor een album van een vrouw in 2022. Het is ook het op zeven na grootste streaming-debuut van alle albums dit jaar én de beste week van Beyoncé ooit.

De laatste vrouw op nummer één in de Billboard 200 was Adele met ‘30'. De Britse zangeres stond de eerste zes weken van release op de lijst (grafieken van 4 december 2021 - 8 januari 2022). Zowel ‘30' als ‘Renaissance’ werden uitgebracht via de Amerikaanse platenmaatschappij Columbia Records. ‘Renaissance’ voegt daar ook nog Parkwood aan toe, het platenlabel dat Beyoncé in 2010 oprichtte.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Beyoncé © Photo News

‘Renaissance’ is Beyoncé’s eerste studioalbum in zes jaar tijd. In 2016 dropte de zangeres haar veelgeprezen en meest experimentele plaat tot nu, ‘Lemonade’, als verrassing op Tidal, een muziekplatform van haar man Jay Z. Daarvoor bracht ze in 2013 ‘Beyoncé’ uit, zonder enige waarschuwing.

Haar nieuwste album werd op zestien juni aangekondigd, voorafgegaan door de eerste single ‘Break My Soul’ op twintig juni. Iets meer dan een maand later, op 29 juli, werd ‘Renaissance’ uitgebracht op streamingplatformen, cd en vinyl. Haar laatste twee solo-studioalbums vóór ‘Renaissance’ waren aanvankelijk beide exclusief verkrijgbaar via streaming en digitale retailers, en hun fysieke release kwam later.

In tegenstelling tot haar twee laatste platen, werd Renaissance niet ingeluid met muziekvideo’s. ‘Lemonade’ debuteerde op HBO via de gelijknamige film, terwijl haar titelloze poging aanvankelijk exclusief via iTunes werd verkocht, vergezeld van achttien muziekvideo’s. Voor ‘Renaissance’ zijn er tot nu toe enkel tekstvideo’s en visualizers.

LEES OOK: