Beyoncé maakt een comeback: nieuwe album ‘RENAISSANCE’ komt op 29 juli uit

MUZIEKHet is officieel: na zes jaar wachten krijgen we eindelijk nieuwe muziek van Beyoncé (40). En de plaat laat niet lang meer op zich wachten: 29 juli is het zo ver. Verschillende muziekplatformen, zoals Spotify, Youtube en Apple Music, hebben de komst van het nieuwe album intussen bevestigd. Beyoncé kondigde op sociale media trouwens ‘Act I’ van ‘RENAISSANCE’ aan, wat suggereert dat er nog muziek in de pijplijn zit.

De fans van Beyoncé - de Beyhive - voelden het grote nieuws al aankomen. Een week geleden verwijderde Queen B haar profielfoto op alle sociale media als begin van een nieuw muziektijdperk. Het laatste studioalbum van de Amerikaanse zangeres, ‘Lemonade’, dateert alweer van in april 2016. Met rock, pop en R&B-invloeden bleek het haar meest experimentele plaat tot nu toe te zijn, waar ze het had over thema’s zoals racisme en de ontrouw van haar man Jay Z.

Of ‘RENAISSANCE’ diezelfde toon verder zet, is nog niet geweten. Wat wel al duidelijk is, is dat het gloednieuwe album het eerste deel van haar comeback is en bestaat uit 16 nummers. Beyoncé gaf geen verdere details over de eventuele volgende delen van ‘RENAISSANCE’ en wat die zullen inhouden, maar suggereerde dat ‘Act I' nog maar het begin zou zijn van haar nieuwe muziektijdperk.

In augustus 2021 hintte ze al naar haar opkomende plaat, die ze aan het schrijven was in volle Covid-pandemie: “Met al het isolement en onrecht van het afgelopen jaar, denk ik dat we allemaal klaar zijn om te ontsnappen, te reizen, lief te hebben en weer te lachen. Ik voel een renaissance opkomen en ik wil op elke mogelijke manier deel uitmaken van die ontsnapping.” De wereldster vertelde in het interview met ‘Harper’s Bazaar’ dat ze op dat moment al anderhalf jaar in de studio zat.

Later dit jaar zou Beyoncé een reeks intieme shows in het Verenigd Koninkrijk organiseren. “Er zullen unieke verrassingen in petto zijn voor de Britse fans”, zei een insider. Er zouden al locaties zijn gescout om op te treden wanneer ‘RENAISSANCE’ uitkomt, waarna er ook nog een grote tournee volgt. Of Queen B ook naar België zal reizen, is nog niet geweten.

LEES OOK: