Beyoncé laat haar lange lokken achter in 2017 EVDB

18u10 0 rv Showbizz 'Freedom'-zangeres Beyoncé, ook wel bekend als Queen B, heeft het nieuwe jaar gestart met een nieuwe coupe. Ze gaat voor een heel wat kortere look. Haar nieuwe kapsel wordt ook wel eens de 'mom bomb' genoemd, en wie zijn wij om Queen B tegen te spreken?

De 36-jarige zangeres werd in 2017 moeder van de tweeling Sir Carter en Rumi Carter. Zo breidde haar gezin zich uit tot drie kinderen, want natuurlijk had ze al een dochtertje, Blue Ivy Carter. Dat Beyoncé de 'mom bomb' rockt is natuurlijk helemaal geen nieuws. Met krullen en een bob heeft Queen B meteen de twee haartrends van dit moment mee.

