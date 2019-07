Beyoncé kiest voor Belgische choreograaf in nieuwe videoclip (en dochter Blue Ivy is ook te zien) Redactie

17 juli 2019

11u24

Bron: AD/ANP 0 Showbizz Beyoncé heeft een bijzondere gast in de video van haar nieuwste single. Niemand minder dan Blue Ivy, de zevenjarige dochter van de zangeres, maakt haar opwachting in de clip van ‘Spirit’. De choreografie van het nummer komt den weer van de Belgische danser Sidi Larbi Cherkaoui.

Het nummer is afkomstig van de soundtrack van de remake van Disney's ‘The Lion King’, waarin Beyoncé de stem inspreekt van Nala. Beelden uit de film komen terug in de clip naast scènes waarin Beyoncé danst in de woestijn en voor een waterval staat. Vorige week vergezelde Blue Ivy haar moeder ook al op de rode loper tijdens de wereldpremière van The Lion King in Los Angeles.

De choreografie is van de hand van Sidi Larbi Cherkaoui. De Belg werkte al vier keer samen met de Amerikaanse zangeres, onder meer voor haar Grammy-optreden in 2017. “Het is een geweldige ervaring om de visie van Beyoncé mee te onderschrijven. Ik geloof echt in haar boodschap en in de magie die ze creëert telkens wanneer ze haar ziel in een project legt. Het was een privilege om te zien hoe Beyoncé gedurende de voorbije drie jaren evolueerde in haar creativiteit”, aldus Sidi.