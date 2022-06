Beyoncé geeft voorproefje van ‘RENAISSANCE’ met gloednieuwe single ‘BREAK MY SOUL’

MUZIEKHet is nog maar van gisteren geleden dat Beyoncé (40) de komst van haar leadsingle ‘BREAK MY SOUL’ aankondigde en vandaag is het al zover: de zangeres heeft onze oren gezegend door haar fans - de BeyHive - een voorproefje te geven van haar aankomende plaat. Met de lyrics “ And I’m on that new vibration / I'm building my own foundation” heeft de nieuwste release het potentieel om een catchy anthem vol zelfvertrouwen te worden. Of de vijftien andere nummers op ‘RENAISSANCE’ diezelfde zwevende en dansbare toon verderzetten, komen we op 29 juli te weten.

‘BREAK MY SOUL’ is het zesde nummer op ‘RENAISSANCE' en zou normaal gezien op 21 juni om middernacht uitkomen. Maar Queen B bracht de single al twee uur eerder uit op Tidal en YouTube. Dat Beyoncé terug is, is zeker en heeft ze nogmaals bevestigd met haar lyrics in ‘BREAK MY SOUL’: “I’mma let down my hair / ‘Cause I lost my mind / Bey is back and I’m sleeping real good at night.”

Leadsingle

Het voorproefje van ‘RENAISSANCE' gebruikt samples van ‘Show Me Love’ van Robin S en ‘Explode’ van Big Freedia, met wie Beyoncé ook heeft samengewerkt op ‘Formation’. Op Twitter liet de Amerikaanse rapper weten dat het surrealistisch was om opnieuw aan de zijde van Bey te werken. Ook The-Dream en Tricky Stewart, die eerder meewerkte aan ‘Single Ladies’, hebben meegeschreven aan de nieuwste hit van Queen B. Haar man, Jay-Z, en muziekproducer BlaqNmilD krijgen ook credits voor ‘BREAK MY SOUL’.

‘BREAK MY SOUL’ is de eerste single van haar opkomende zevende studioalbum ‘RENAISSANCE’. Op 16 juni kondigde de Amerikaanse zangeres op haar Instagrampagina en website de komst van haar nieuwe muzikale baby aan. Haar eerste studioalbum in zes jaar markeert het eerste deel van haar comeback - Act I van ‘RENAISSANCE’ - en bestaat uit zestien nummers.

De bedoeling van haar aankomende plaat is vooral om even te ontsnappen, vertelde de 28-voudige Grammy-winnaar in een interview met ‘Harper’s Bazaar’. “Met al het isolement en onrecht van het afgelopen jaar, denk ik dat we allemaal klaar zijn om te ontsnappen, te reizen, lief te hebben en weer te lachen. Ik voel een renaissance opkomen en ik wil op elke mogelijke manier deel uitmaken van die ontsnapping.”

Muzikale sound

Hoe ‘RENAISSANCE' zal klinken? Met Beyoncé weet je nooit, al kan ‘BREAK MY SOUL’ een tipje van de sluier oplichten. Ze vertelde in het interview met ‘British Vogue’ dat het haar meest muzikale en ambitieuze album tot nu toe is. Het modeblad claimt dat de focus voornamelijk op Amerikaanse muziek van eind de 20ste eeuw zou liggen, maar een insider zou aan ‘Variety’ verteld hebben dat de plaat zowel dance- als country-invloeden zal bevatten. De dance-invloeden zijn heel aanwezig in de single, die met de lyrics “You won’t break my soul”, het potentieel heeft om een empowering anthem te worden.

Volledig scherm Artwork 'BREAK MY SOUL'. © Sony Music Entertainment / Beyoncé

De wereldster bood een journalist van ‘British Vogue’ in een recent interview de unieke kans om haar zevende studio-album als eerste te beluisteren. “Ik wil rechtstaan en dansen. Het is muziek waar je niet op stil kan zitten, die iedereen samen gaat brengen op de dansvloer en je ziel gaat raken”, klonk het.

Het maken van ‘RENAISSANCE’ was een ​​lang proces van twee jaar dat voornamelijk plaatsvond tijdens de Covid-19-pandemie, wat Beyoncé meer tijd gaf om goed over elke beslissing na te denken en eventueel te heroverwegen. Ook de moeder van Bey, Tina Knowles-Lawson, vertelde over het harde en lange proces. In een interview met ‘ET’ liet ze vallen hoe trots ze is op haar hardwerkende dochter. “Ik ben ook een fan. Ik ben zeer enthousiast over de nieuwe plaat. Ze heeft twee jaar vol liefde in dit studio-album gestoken. Eindeloze nachten waarin ze de hele tijd aan het werken was. Ik kan niet wachten tot ze het met de hele wereld kan delen!”

