Beyoncé gaat mogelijk optreden tijdens de Oscars

Je zou denken dat de show intussen wel klaar zou zijn, maar blijkbaar is de organisatie van de Oscars niet bang van enkele last minute wijzigingen. Zo zouden ze op dit moment alle moeite van de wereld doen om Beyoncé te overtuigen om de show te openen met het nummer ‘Be Alive’, uit de film ‘King Richard’. Dat is genomineerd voor een Oscar voor ‘beste originele song’. Het idee werd afgelopen maandag bedacht, klinkt het in Variety.

Beyoncé zou niet gaan optreden in het Dolby Theatre in Hollywood, maar op het tennisveld in Compton waar Venus en Serena Williams vroeger les kregen. Een toepasselijke locatie, want ‘King Richard' vertelt het verhaal van hun vader. Mogelijk zou ook Will Smith, die Richard speelt, zich bij Beyoncé voegen tijdens haar optreden. Daarna zou hij wel koers zetten richting Dolby Theatre, want Smith werd genomineerd in de categorie ‘beste acteur’.